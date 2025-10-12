Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.890 USD/ounce và nhanh chóng xác lập chuỗi tăng mạnh. Trong vòng 24 giờ, vàng đã tăng lên 3.974 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ về vùng 3.945 USD, rồi tiếp tục leo lên gần 3.986 USD vào cuối phiên Bắc Mỹ.

Sang phiên châu Á, động lực mua mạnh giúp vàng chính thức vượt mốc 4.000 USD/ounce vào tối thứ Ba, sau đó duy trì đà tăng ấn tượng lên 4.060 USD/ounce trong phiên giữa tuần, mức cao nhất lịch sử.

Các phiên sau đó, giá vàng tạm hạ nhiệt do lực chốt lời, có lúc giảm về 3.950 USD/ounce, nhưng vùng hỗ trợ này tỏ ra rất vững chắc. Đến cuối tuần, vàng phục hồi trở lại, giữ ổn định trên 4.000 USD/ounce khi thị trường đóng cửa.

Thị trường cho thấy tâm lý lạc quan áp đảo, khi giới đầu tư liên tục “bắt đáy” và tận dụng mọi nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế. Với vùng hỗ trợ mạnh quanh 3.950 USD và lực mua ổn định, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng của vàng vẫn chưa kết thúc, dù khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn là không thể tránh khỏi.

Giá vàng kết thúc tuần tăng thứ tám liên tiếp. Theo dữ liệu mới nhất, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.980,7 USD/ounce, tăng hơn 2% so với cuối tuần trước. Trong hai tháng qua, đà tăng mạnh đã giúp vàng tăng tới 51% kể từ đầu năm.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng khi căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt, khiến nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một kênh bảo toàn giá trị. Việc Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc trong vấn đề ngân sách dẫn đến nguy cơ chính phủ đóng cửa kéo dài, cùng với đồng USD suy yếu, càng củng cố vị thế của vàng.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ cũng góp phần đẩy giá kim loại quý này lên cao, khi lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Ngoài ra, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF vàng, cùng với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, đã tạo thêm lực cầu mạnh mẽ.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng tăng kỷ lục 221,7 tấn (tương đương 26 tỷ USD) trong quý III, đưa tổng lượng nắm giữ lên gần mức kỷ lục năm 2020.

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch 11/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Thị trường vàng miếng có thêm thương hiệu mới ACB, niêm yết bằng giá SJC, ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể duy trì xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau khi liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng tâm lý quan trọng, nơi lực chốt lời có thể gia tăng, nhất là khi một số nhà đầu tư tạm thời thu lợi sau chuỗi tăng mạnh kéo dài.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho biết dù giá vàng đã cao, động lực tăng vẫn rất mạnh. 4.000 USD là mốc tâm lý quan trọng, nên việc thị trường tạm dừng và dao động quanh 3.900-4.100 USD là điều tự nhiên. Nhưng mỗi đợt điều chỉnh trong năm nay đều nhanh chóng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh.

Theo ông Williams, sự bất ổn của hệ thống tài chính hiện đại và mối lo ngại về nợ công, lạm phát và sức mạnh của tiền pháp định đang khiến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tìm đến tài sản hữu hình như vàng. Các ngân hàng trung ương vẫn âm thầm tích trữ, trong khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong câu chuyện tăng giá này.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

“Những yếu tố đưa vàng lên 4.000 USD vẫn còn nguyên: nợ toàn cầu tiếp tục tăng và bất ổn địa chính trị vẫn ở mức cao khi các quốc gia giảm niềm tin vào đồng USD”, ông nói.