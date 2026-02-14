Giá vàng trong nước hôm nay 14/2/2026

Mở cửa phiên giao dịch 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 178.000.000 + 2.000.000 181.000.000 + 2.000.000 Doji Hà Nội 176.000.000 0 179.000.000 0 Doji TP.HCM 176.000.000 0 179.000.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 14/2

Đầu giờ sáng 14/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng không đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 177.500.000 + 2.000.000 180.500.000 + 2.000.000 Doji 175.600.000 0 178.600.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 14/2

Chốt phiên 14/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 175,5-178,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 14/2/2026

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần đảo chiều tăng mạnh. Lúc 8h47' ngày 14/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.041,2 USD/ounce, tăng 41,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 14/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 159,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Đóng cửa phiên giao dịch lúc 5h ngày 14/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay vọt lên 5.042 USD/ounce, tăng tới 120 USD (tương đương mức tăng 2,42%) so với giá mở cửa.

Đến 23h30' ngày 13/2, giá vàng leo lên trên 5.000 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 13/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.984 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.988 USD/ounce.

Giá vàng tăng đầu phiên tại Mỹ, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,2%, thấp hơn mức dự báo 0,3% và giảm so với mức tăng 0,3% của tháng 12. Tính theo năm, lạm phát tăng 2,4%, giảm đáng kể so với mức 2,7% của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng 2,5% của thị trường.

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát cơ bản (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) không có dấu hiệu tăng tốc. CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 1, phù hợp dự báo, sau khi tăng 0,2% trong tháng 12. Tính theo năm, lạm phát lõi giữ nguyên ở mức 2,5%.

Ngay sau khi số liệu được công bố, giá vàng giao ngay tăng hơn 1%, lên 4.987 USD/ounce, cho thấy phản ứng tích cực của thị trường trước tín hiệu lạm phát hạ nhiệt.

Giá vàng tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường dự báo CPI tháng 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ, trong khi CPI lõi cũng ở mức 2,5%. CPI là thước đo then chốt định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Nếu lạm phát hạ nhiệt đúng như kỳ vọng hoặc thấp hơn, khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất sẽ được củng cố, qua đó hỗ trợ vàng – tài sản không sinh lãi. Ngược lại, một báo cáo “nóng” có thể khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng trở lại, gây áp lực lên kim loại quý.

Liên quan tới địa chính trị, thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét điều chỉnh thuế thép và nhôm tạo thêm yếu tố bất định cho thị trường kim loại cơ bản. Căng thẳng Mỹ – Iran cùng các động thái quân sự tại Trung Đông tiếp tục duy trì nhu cầu phòng hộ rủi ro, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Chỉ số USD tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,12%. Giá dầu thô suy yếu về vùng 62–63 USD/thùng.

Dự báo giá vàng

Ông Michael Ball, chiến lược gia vĩ mô của Bloomberg, nhận định đợt giảm mạnh của kim loại quý chủ yếu xuất phát từ hoạt động bán tự động theo hệ thống, thay vì do các yếu tố kinh tế cơ bản xấu đi.

Tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán liên quan đến những lo ngại về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã lan sang thị trường kim loại. Nhiều lệnh bán được kích hoạt khi giá rơi qua các mốc quan trọng, khiến đà giảm diễn ra nhanh và mạnh. Dù sau đó có nhịp hồi nhẹ, giá vàng và các kim loại khác vẫn chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn.

Theo ông Steve Land, Giám đốc quản lý danh mục Quỹ Franklin Gold and Precious Metals Fund thuộc Franklin Templeton, vàng từ lâu đã thể hiện tốt trong các giai đoạn căng thẳng tài chính và địa chính trị. Các yếu tố như xung đột toàn cầu, bất ổn thương mại và rủi ro tài khóa tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục củng cố xu hướng này. Bên cạnh đó, nợ công cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và sự chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn đang làm xói mòn niềm tin vào tiền pháp định, qua đó hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Nguồn cung vàng vẫn hạn chế trong khi nhu cầu tiếp tục gia tăng.

Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy rộng hơn sau biến động mạnh vừa qua. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu khai thác vàng được xem là cơ hội đáng chú ý khi đang giao dịch thấp hơn tương đối so với giá vàng giao ngay.

Ông Land cho rằng đà tăng của vàng thời gian qua chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF nắm giữ vàng vật chất, khiến giá vàng tăng nhanh hơn dòng tiền chảy vào cổ phiếu khai khoáng. Sự chênh lệch này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù biến động vẫn lớn, triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.