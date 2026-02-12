Xác lập mặt bằng mới

Giá vàng thế giới đang trải qua giai đoạn phục hồi ấn tượng sau cú sụt giảm mạnh hồi đầu tháng 2/2026. Trong phiên giao dịch gần nhất kết thúc ngày 11/2 trên thị trường Mỹ (rạng sáng 12/2 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng thêm 58 USD, chốt phiên ở mức 5.083 USD/ounce. Đáng chú ý, trong phiên này, có thời điểm giá vàng vọt lên mức cao 5.117 USD/ounce, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Sáng ngày 12/2 trên thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục dao động quanh ngưỡng 5.070 USD/ounce, duy trì đà tăng ổn định. Với diễn biến này, vàng đã có 4 phiên liên tiếp trụ vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Điều này dường như đang hình thành mặt bằng giá mới cho kim loại quý, sau khi giá vàng lao dốc từ đỉnh cao 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1 xuống mức đáy 4.400 USD/ounce vào ngày 2/2.

Sự phục hồi của giá vàng trong vài phiên qua được hỗ trợ bởi một đồng USD suy yếu. Mỹ vừa công bố dữ liệu việc làm tháng 1/2026 bất ngờ mạnh mẽ, với 130.000 việc làm mới được tạo ra, vượt dự báo 66.000-70.000 việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%. Tuy nhiên, số liệu điều chỉnh cho thấy năm 2025 chỉ tạo thêm 181.000 việc làm, thấp hơn ước tính ban đầu 584.000, phản ánh những lo ngại về kinh tế Mỹ. Những tín hiệu này làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngắn hạn, nhưng vẫn duy trì xu hướng lãi suất thấp trong trung và dài hạn, hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn.

Thông tin Hạ viện Mỹ phản đối thuế nhập khẩu áp lên Canada cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Mỹ về nhiều vấn đề kinh tế. Điều này làm tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng. Ngoài ra, hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt Trung Quốc, vẫn là động lực mạnh mẽ. Theo BCA Research, dòng vốn đầu cơ từ nhà đầu tư châu Á, bao gồm Trung Quốc, đã thúc đẩy đà tăng gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể còn biến động mạnh trong vài tháng tới. Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại BCA Research, cho biết dù duy trì vị thế mua vàng dài hạn, nhưng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn lớn do dòng vốn đầu cơ có thể đảo chiều đột ngột. Lịch sử cho thấy các đợt điều chỉnh trong chu kỳ tăng giá có thể kéo dài từ 13 ngày đến gần 6 tháng, và mất từ 1 tháng đến gần 1 năm để giá quay lại đỉnh cũ. Do đó, vàng có thể chứng kiến những đợt giảm giá trước khi bước vào xu hướng tăng vững chắc và chinh phục đỉnh mới trong năm 2026.

Giá vàng tăng lên ngưỡng 5.100 USD/ounce. Ảnh: HH

Các yếu tố tác động tới giá vàng năm 2026

Năm 2026 đang định hình là một năm kỷ lục khác cho vàng, dù ngắn hạn vẫn tồn tại rủi ro biến động. Từ góc nhìn phân tích, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh trong vài tháng tới, với khả năng điều chỉnh giảm nếu dòng vốn đầu cơ từ nhà đầu tư châu Á và các quỹ ETF rút lui. Theo Ibrahim từ BCA, nhu cầu đầu tư từ Trung Quốc – vốn mang tính đầu cơ cao – có thể gây biến động, dẫn đến "một đợt rút lui đáng kể" trong ngắn hạn. Dù vậy, các ngân hàng trung ương sẽ tạo sàn đỡ, với hoạt động mua vào vẫn tiếp diễn dù chậm hơn so với ba năm qua.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn vững chắc, khiến triển vọng 2026 tích cực. Đầu tiên, môi trường lãi suất thấp dự kiến kéo dài. Kinh tế Mỹ vẫn cần thúc đẩy để hồi phục theo chiến lược “Make America Great Again” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãi suất giảm và một đồng USD suy yếu cũng giảm áp lực trả nợ và lãi của Mỹ. Điều này làm suy yếu đồng USD, thúc đẩy vàng như một lựa chọn thay thế. Thứ hai, tính độc lập của Fed trước áp lực chính trị, kết hợp với nợ công thế giới gia tăng, đặc biệt ở Mỹ dưới thời ông Donald Trump, sẽ tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Căng thẳng địa chính trị là yếu tố then chốt. Từ xung đột thương mại Mỹ-Canada đến rủi ro toàn cầu, vàng tiếp tục được xem là tài sản an toàn.

Các yếu tố như rủi ro địa chính trị tăng, hoạt động mua vào mạnh từ ngân hàng trung ương các nước và lãi suất thấp vẫn hiện hữu. Mark Haefele từ UBS Group AG cho rằng lo ngại về vai trò trú ẩn của vàng là "thái quá", và đà tăng sẽ sớm quay lại.

Lực mua từ các nước, đặc biệt Trung Quốc, là động lực lớn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng mạnh mẽ ba năm qua, nhưng tỷ lệ vàng chỉ chiếm dưới 9% dự trữ ngoại hối, thấp hơn mức trung bình 18% của các nền kinh tế mới nổi. Nếu PBOC nâng lên mức này, họ cần mua thêm khoảng 60 tấn vàng, gấp 2,5 lần mức trung bình từ 2023. Các ngân hàng như Deutsche Bank, Goldman Sachs và BNP Paribas đều đưa ra dự báo giá vàng tăng, với BNP dự báo giá lên 6.000 USD/ounce, cho rằng đà tăng hiện tại "hợp lý".

Từ góc nhìn kỹ thuật, vàng đang ở vị thế trung lập đến tăng giá, với mốc 5.000 USD/ounce chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ. Nếu duy trì trên mức này, triển vọng dài hạn cực kỳ lạc quan; nếu phá vỡ, ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo ở 4.800 USD/ounce. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng hơn 17%, cho thấy sức hút bền vững từ nhiều lớp nhà đầu tư.

Có thể thấy, dù rủi ro ngắn hạn từ biến động đầu cơ và dữ liệu kinh tế Mỹ, năm 2026 vẫn hứa hẹn tích cực cho vàng nhờ các trụ cột dài hạn.