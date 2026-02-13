Giá vàng thế giới hôm nay 13/2/2026

Lúc 6h32' ngày 13/2, giá vàng thế giới suy yếu ở mức giá 4.913 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.076 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.078 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, đạt 227.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 7/2. Con số này cao hơn mức dự báo 222.000 đơn của các chuyên gia kinh tế. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 232.000 đơn.

Diễn biến này cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu chững lại, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường chính sách mềm mỏng hơn – yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay nhanh chóng tiến sát vùng trên của biên độ dao động gần đây. Trước đó, kim loại quý mở cửa giảm mạnh trong phiên đêm.

Quan chức Fed Stephen Miran cho biết dù báo cáo việc làm Mỹ gần đây mạnh hơn dự đoán, Fed vẫn có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông Miran nhấn mạnh các cải cách về nguồn cung và kỳ vọng lạm phát nhà ở giảm sẽ tạo điều kiện cho chính sách nới lỏng tiếp diễn. Thị trường hiện đã hạ thấp hơn nữa khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Mỹ và Trung Quốc có thể đồng ý kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm chưa đến một năm khi gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 4 tới, với trọng tâm là những bước đi ngắn hạn như cam kết mua thêm hàng hóa. Đây được xem là động thái nhằm duy trì ổn định thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau các căng thẳng thuế quan trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt Hiệp định Thương mại Mỹ – Mexico – Canada (USMCA), trong bối cảnh Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu kêu gọi chấm dứt mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Canada. Điều này làm gia tăng bất ổn cho tiến trình rà soát hiệp định và có thể kéo dài hoặc thay đổi USMCA, khi các cuộc đàm phán với hai đối tác đang diễn ra khó khăn hơn dự kiến.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/2/2026

Ngày 12/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức của phiên trước, giao dịch ở 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không thay đổi so với phiên trước, niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo công bố đầu tuần, ngân hàng UBS cho biết vàng đã chịu áp lực và hiện thấp hơn khoảng 7% so với mức đỉnh lịch sử, dù đã phục hồi trở lại. Thị trường ghi nhận biến động mạnh, với mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2013 và mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2008.

Theo UBS, nguyên nhân trực tiếp của các đợt dao động này là việc đề cử Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed hồi cuối tháng 1. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại rằng một ứng viên có quan điểm “bồ câu” hơn có thể khiến đồng USD suy yếu nhanh hơn. Trước đó, vàng hưởng lợi từ tâm lý lo ngại về giá trị của đồng bạc xanh.

Dù biến động gần đây làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn của vàng trong bối cảnh địa chính trị và thị trường biến động, UBS cho rằng những lo ngại này là thái quá. Theo ngân hàng này, xu hướng tăng của vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng tăng khoảng 16%, chủ yếu nhờ các đợt gia tăng căng thẳng địa chính trị – yếu tố mà UBS dự báo sẽ còn kéo dài. Ngoài ra, ngân hàng này không cho rằng chính sách tiền tệ của Fed sẽ chấm dứt chu kỳ tăng giá của vàng như từng xảy ra trong lịch sử.

UBS lưu ý rằng dù Kevin Warsh ủng hộ thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed, ông từng ủng hộ việc hạ lãi suất. Điều này có thể tạo điều kiện cho lãi suất thực giảm thêm, qua đó hỗ trợ nhu cầu vàng thông qua các quỹ ETF.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, UBS nhấn mạnh lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương vẫn là động lực quan trọng của thị trường vàng.

UBS dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.900 USD/ounce vào cuối năm. Quan điểm tích cực này cũng nằm trong chiến lược đầu tư rộng hơn của ngân hàng đối với nhóm hàng hóa. UBS cho rằng kim loại công nghiệp và kim loại quý còn dư địa tăng trong năm 2026, khi thị trường tiếp tục được thúc đẩy bởi mất cân đối cung – cầu, rủi ro địa chính trị và các xu hướng dài hạn.