Giá vàng thế giới hôm nay 14/3/2026

Lúc 22h ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.051 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.153 USD/ounce.

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 đạt 55,5 điểm. Mức này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế nhưng thấp hơn mức 56,6 điểm của tháng 2. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Theo bà Joanne Hsu, Giám đốc chương trình khảo sát, tâm lý người tiêu dùng đã giảm khoảng 2% trong tháng qua. Giá xăng tăng là yếu tố tác động trực tiếp nhất đến chi tiêu của người dân.

Dữ liệu cho thấy kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 3,4%, chấm dứt chuỗi 6 tháng giảm liên tiếp. Mức này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Báo cáo từ Cơ quan Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy tăng trưởng kinh tế quý IV giảm mạnh. GDP chỉ tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 1,4%.

Áp lực lạm phát vẫn duy trì. Chỉ số giá GDP quý IV tăng 3,8%. Dữ liệu PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho thấy lạm phát tháng 1 tăng 0,3%. Lạm phát lõi tăng 0,4% so với tháng trước.

Những tín hiệu này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đình lạm, khi tăng trưởng chậm lại nhưng lạm phát vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường lao động lại tích cực hơn. Báo cáo JOLTS cho thấy số việc làm còn trống trong tháng 1 tăng lên 6,95 triệu, cao hơn mức 6,55 triệu của tháng trước và vượt dự báo của thị trường.

Các dữ liệu kinh tế trái chiều khiến giá vàng liên tục biến động. Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng gần 1%, trước khi thu hẹp đà tăng và giao dịch quanh 5.100 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/3/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 13/3. Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,8–184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 181,5–184,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giảm mạnh hơn, hạ 2 triệu đồng/lượng, còn 181,3–184,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh lo ngại đình lạm gia tăng, vàng vẫn được xem là một trong những tài sản phòng thủ quan trọng của nhà đầu tư. Một số phân tích cho rằng nếu giá vàng duy trì vững trên vùng hỗ trợ quanh 5.000–5.100 USD/ounce, kim loại quý này có thể sớm phục hồi và hướng tới các mốc cao hơn.

Đà tăng của vàng vẫn có thể chịu áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Trong thời gian tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Theo bà Laks Ganapathi, Giám đốc điều hành Unicus Research, vàng có thể tiếp tục đóng vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro.

Hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương do lạm phát kéo dài, nợ công tăng và sự mở rộng nhanh của thị trường tín dụng tư nhân.

Theo bà Ganapathi, thị trường tín dụng tư nhân đã tăng từ khoảng 40 tỷ USD năm 2000 lên gần 2.000 tỷ USD hiện nay. Phần lớn hoạt động của lĩnh vực này nằm ngoài khuôn khổ giám sát chặt chẽ như hệ thống ngân hàng truyền thống.

Bà Ganapathi cảnh báo nhiều khoản vay trong thị trường này không được xếp hạng tín nhiệm và thường được định giá bằng các mô hình nội bộ. Điều này khiến nhà đầu tư khó đánh giá rủi ro thực sự. Nếu niềm tin vào thị trường tín dụng suy giảm, rủi ro có thể lan sang các lĩnh vực khác của hệ thống tài chính.

Ganapathi cho rằng kinh tế toàn cầu có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao trong những năm tới. Môi trường này thường được coi là thuận lợi cho vàng.

Các ngân hàng trung ương đã mua gần 1.000 tấn vàng mỗi năm kể từ năm 2022. Xu hướng này cho thấy vàng đang ngày càng được coi trọng trong hệ thống tiền tệ toàn cầu. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, vàng tiếp tục đóng vai trò là tài sản lưu trữ giá trị quan trọng đối với nhà đầu tư.