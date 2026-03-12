Trên thế giới, tới 20h ngày 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.172 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.184 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/3 cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 23 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau khi giới đầu tư đón nhận một tín hiệu mới từ Mỹ. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông leo thang. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn treo cao.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD quay đầu tăng. Chỉ số DXY lên trở lại trên ngưỡng 99 điểm sau khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Tư thông báo rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng Hai, sau mức tăng 0,2% trong tháng Giêng. Lạm phát dai dẳng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Đồng thời, nhiều nhà phân tích đang nhìn về phía trước và dự đoán lạm phát sẽ tăng mạnh do các hoạt động quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran, gây ra tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 11/3, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng khoảng 200.000 đồng sau khi đã tăng mạnh trong phiên liền trước.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 184,2-187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 11/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,9-186,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 183,5-186,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 11/3 ở mức 27.190 đồng/USD (mua) và 27.240 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Trong khoảng một tuần gần đây, giá vàng có diễn biến trái ngược với giá dầu. Giá dầu WTI đang có xu hướng tăng trở lại về ngưỡng 86 USD/thùng sau khi hạ nhiệt trong gần 2 phiên trước đó, từ mức 118 USD/thùng có lúc về 78 USD/thùng.

Trước đây, giá vàng thường biến động cùng chiều với giá dầu. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng mạnh do chiến sự leo thang tại Trung Đông đã khiến thị trường tài chính và hàng hóa thế giới chao đảo. Vàng thường tăng giá khi có khủng hoảng nhưng lại chịu sức ép khi khủng hoảng leo thang nghiêm trọng. Giới đầu tư thường lựa chọn bán vàng (chốt lời vàng) để quy đổi tiền mặt nhanh chóng nhằm cứu các hoat động đầu tư thua lỗ ở các kênh khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/3 cho biết Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc sớm. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump lại nói rằng chiến sự có thể còn kéo dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa đưa tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiến hành đợt oanh tạc được xem là dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Gần đây, đồng Bitcoin hồi phục mạnh trở lại sau khi liên tục rớt từ ngưỡng 120.000 USD/BTC về ngưỡng hỗ trợ rất mạnh 60.000 USD/ounce. Dòng tiền bị hút vào thị trường tiền số phần nào cũng giảm sức bật của vàng.

Bitcoin và vàng vẫn đang cạnh tranh để thu hút dòng vốn của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và thường hoạt động tốt khi các rủi ro kinh tế dài hạn xuất hiện. Trong khi đó, Bitcoin nhạy cảm hơn với những thay đổi về thanh khoản và tâm lý thị trường.

Trong thời gian tới nếu biến động thị trường gia tăng, vàng có thể một lần nữa đóng vai trò dẫn dắt khi nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.