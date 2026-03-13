Giá vàng trong nước hôm nay 13/3/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, xuống mức 181,3-184,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 12/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 183–186 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 183,3–186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2026

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h44' ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.112 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đêm qua. Sáng 13/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 163,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 23h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.127 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce.

Cuộc khủng hoảng Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhiều tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Iraq. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được ghi nhận tại Dubai. Tình hình này làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cuộc chiến tại Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Sản lượng tại khu vực Vịnh Ba Tư giảm mạnh do tuyến vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.

IEA cho biết sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm 8 triệu thùng/ngày trong tháng 3, tương đương hơn 7% nguồn cung toàn cầu so với mức khoảng 107 triệu thùng/ngày trong tháng trước.

Giá vàng ít điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu duy trì ở mức cao, dầu Nymex giao dịch quanh 91 USD/thùng. USD tiếp tục mạnh lên, chỉ số USD tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,23%, gây sức ép lên giá vàng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường còn theo dõi căng thẳng thương mại mới khi chính quyền Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại.

Cuộc điều tra nhằm xem xét áp thuế đối với hàng loạt đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế châu Á.

Dự báo giá vàng

Theo ông Luke Groman, Chủ tịch Forest for the Trees, tác động thực sự của cuộc khủng hoảng Trung Đông có thể không nằm trên chiến trường mà nằm ở thị trường trái phiếu Mỹ.

Ông Groman cho rằng giá năng lượng tăng mạnh buộc nhiều quốc gia phải bán tài sản bằng USD, đặc biệt là trái phiếu kho bạc Mỹ, để tài trợ cho chi phí nhập khẩu dầu. Điều này có thể khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng và gây áp lực lên hệ thống tài chính toàn cầu.

Hiện các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ khoảng 27.000 tỷ USD tài sản định giá bằng USD. Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã lên tới 9.400 tỷ USD.

Trong bối cảnh nợ công của Mỹ đã tăng lên khoảng 122% GDP, ông Groman cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc năng lượng và địa chính trị.

Theo ông Groman, khi niềm tin vào tài sản tài chính suy giảm, các tài sản vật chất như vàng sẽ ngày càng được coi trọng.

“Niềm tin đang bước vào thị trường giá xuống. Vàng chính là tài sản thanh toán cuối cùng của hệ thống tài chính toàn cầu”, ông Groman nhận định.

Ông Groman cho rằng trong kịch bản xung đột Trung Đông kéo dài và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá vàng hoàn toàn có thể vượt 6.000 USD/ounce vào giữa năm nay.

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường phải cân bằng giữa bất ổn địa chính trị, lạm phát năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Capitalight Research, giá vàng hoàn toàn có thể đạt 10.000 USD/ounce trong vòng 5–7 năm tới nếu xu hướng tăng hiện nay tiếp tục duy trì. Đà tăng của vàng không chỉ đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống mà còn từ sự thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống tài chính và chính trị toàn cầu.

Schieven cho rằng thị trường vàng gần đây biến động mạnh do bất ổn địa chính trị, nhưng xu hướng dài hạn vẫn đi lên và mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn.

Thị trường vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố dài hạn như nợ toàn cầu tăng cao, căng thẳng địa chính trị, xu hướng phi toàn cầu hóa và sự suy giảm niềm tin vào tài sản định giá bằng USD sau các lệnh trừng phạt đối với Nga. Những yếu tố này khiến các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản an toàn không phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây.