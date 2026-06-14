Giá vàng thế giới hôm nay 14/6/2026

Giá vàng có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh. Dữ liệu lạm phát tiếp tục là yếu tố vĩ mô quan trọng chi phối diễn biến của thị trường kim loại quý.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,5%.

Các số liệu này tiếp tục củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài. Đà giảm mạnh của giá dầu trong phiên cuối tuần đã phần nào làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát do năng lượng gây ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không mở rộng các cuộc không kích nhằm vào Iran. Triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước diễn biến này, giá dầu Brent giảm 3,4%, còn dầu WTI giao tháng gần nhất mất gần 4%.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 7.431,46 điểm; Dow Jones tăng 0,7%, lên 51.202,26 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,3%, lên 25.888,84 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng tăng 0,8%.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu WTI giao dịch quanh 84,38 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 87,31 USD/thùng. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên cuối tuần, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tài sản không sinh lãi như vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.239 USD/ounce.

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự điều hành của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Một số nhà phân tích cho rằng đây là lý do khiến họ chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường vàng một cách mạnh mẽ.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 13/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp, các nhà phân tích cho biết kim loại quý này đã có những tín hiệu tích cực khi duy trì được vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 7 tháng qua.

Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường của MarketGauge, cho rằng việc vàng bật tăng trở lại từ vùng đáy là tín hiệu đáng khích lệ. Giá vàng lần lượt đánh mất các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày đã gây ra những tổn hại đáng kể về mặt kỹ thuật đối với xu hướng giá. Nhà đầu tư vẫn cần duy trì sự thận trọng trong ngắn hạn.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh của XS, nhận định việc vàng giữ được ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang bắt đầu nhìn thấy cơ hội sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Khả năng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce phản ánh sự hiện diện của những nhà đầu tư chiến lược, những người xem các đợt điều chỉnh là cơ hội để xây dựng vị thế mới.

Theo các chuyên gia, vàng đang nhận được lực mua trước kỳ nghỉ cuối tuần nhờ thông tin tích cực cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt cuộc xung đột mới nhất tại Trung Đông.