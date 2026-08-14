Giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2026

Lúc 21h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.381 USD/ounce, giảm 35 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.438 USD/ounce.

Theo báo cáo CPI, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi tăng 0,2% trong tháng và 2,5% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ không đổi trong tháng 7 và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số này loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,4% trong tháng và 4,7% so với cùng kỳ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng tăng 9.000 lên 209.000 trong tuần qua. Mức trung bình 4 tuần duy trì ở 199.000.

Các dữ liệu mới chưa đủ để tạo ra tín hiệu rõ ràng về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước khi báo cáo PPI được công bố, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở khoảng 40%.

Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7, dự kiến công bố ngày 14/8.

Giá vàng trong nước không đổi. Ảnh: Chí Hiếu

Eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với thị trường kim loại quý và năng lượng. Các quan chức Mỹ cho biết eo biển này vẫn mở và nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu và các tín hiệu yếu từ thị trường tồn kho. Giá WTI hiện quanh 82 USD/thùng, dầu Brent ở mức khoảng 87,70 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7%.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/8/2026

Ngày 13/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) cho thấy giới phân tích kỳ vọng giá vàng giao ngay sẽ dao động quanh mốc 4.500 USD/ounce vào cuối năm.

LBMA khảo sát 16 chuyên gia trong tháng 7, thời điểm giá vàng đang ở vùng thấp nhất năm và nhiều lần xuống dưới 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, mức dự báo trung bình cho cuối năm vẫn cao hơn 12% so với mặt bằng giá khi khảo sát được thực hiện.

Trong đó, dự báo cao nhất lên tới 5.100 USD/ounce, tương đương dư địa tăng khoảng 15% so với mức giá hiện tại. Ngược lại, dự báo thấp nhất là 3.879 USD/ounce, thấp hơn khoảng 100 USD so với đáy được thiết lập hồi đầu tháng 7.

LBMA dự báo giá vàng bình quân cả năm 2026 ở mức 4.604 USD/ounce. Các chuyên gia đưa ra mức đỉnh dự báo trong nửa cuối năm từ 4.872 đến 5.800 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất được dự báo là 3.450 USD/ounce.

Những yếu tố chính chi phối giá vàng vẫn không thay đổi nhiều so với đầu năm. Đó là căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, lạm phát Mỹ, chính sách của Fed và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường đang chuyển nhiều hơn sang Fed dưới sự lãnh đạo mới của Chủ tịch Kevin Warsh.

Trong 16 chuyên gia được khảo sát, 5 người cho rằng Iran là rủi ro đáng chú ý nhất đối với thị trường vàng. Một chuyên gia tập trung vào nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Những người còn lại chủ yếu quan tâm đến chính sách của Fed và phản ứng của ngân hàng trung ương Mỹ trước diễn biến lạm phát.

Julia Du, chiến lược gia hàng hóa tại ICBC Standard Bank, là người đưa ra dự báo tích cực nhất. Giá vàng có thể đạt 7.150 USD/ounce trong năm nay, với giá bình quân 6.050 USD/ounce.

Theo bà Du, rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Các ngân hàng trung ương nhiều khả năng tiếp tục tăng dự trữ vàng. Nhà đầu tư tổ chức có thể tăng tỷ trọng vàng trong danh mục.