Giá vàng thế giới hôm nay 15/2/2026

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.043 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.047 USD/ounce.

Đầu tuần, giá vàng giao dịch khá trầm lắng quanh các mốc tâm lý quan trọng là 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng trong phiên thứ Năm khiến giá vàng giảm 3%.

Giá vàng thế giới đã lấy lại mốc 5.000 USD/ounce trước kỳ nghỉ cuối tuần. Theo giới phân tích, đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm cho thấy thị trường vẫn chưa thực sự ổn định.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, nhận định đây là diễn biến khá bất thường khi không có nguyên nhân rõ ràng đứng sau. Dù giá đã phục hồi phần lớn mức giảm trong phiên sau đó, ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định thị trường đã vượt qua giai đoạn biến động mạnh và có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng mới.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Sau khi số liệu lạm phát Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng, vàng đã phục hồi đáng kể. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức 2,7% của tháng 12 và thấp hơn dự báo 2,5%. Thông tin này giúp giá vàng giao ngay tăng lên 5.021 USD/ounce, tăng 2% trong ngày và cao hơn 1% so với tuần trước.

Giới phân tích cho rằng số liệu lạm phát hạ nhiệt tạo thêm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xem xét giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ dự báo của CME, thị trường chưa kỳ vọng Fed hành động trước tháng 6.

Ngoài yếu tố lãi suất, giá vàng cũng chịu tác động từ thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 chưa thể vượt ngưỡng 7.000 điểm, trong bối cảnh lo ngại đà tăng của nhóm công nghệ, đặc biệt là làn sóng AI, có thể chững lại. Dù vàng là tài sản trú ẩn truyền thống, trong những giai đoạn căng thẳng, nhà đầu tư vẫn có thể bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/2/2026

Thị trường vàng trong nước bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tại Doji không đổi, giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi, giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Một số nhà phân tích nhận định mốc 5.000 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng. Nếu vượt qua được mốc này, giá vàng có thể hướng tới vùng 5.050–5.100 USD/ounce. Ngược lại, nếu suy yếu trở lại dưới 5.000 USD, giá có thể lùi về quanh 4.900 USD/ounce.

Bart Melek, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho rằng việc đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed đã giúp thị trường bớt đi một phần bất định, nhưng đồng thời cũng khiến lộ trình lãi suất trở nên khó đoán hơn. Bên cạnh đó, nếu có thêm sự rõ ràng về chính sách thuế quan, một động lực lớn hỗ trợ kim loại quý thời gian qua có thể suy yếu.

Theo ông Melek, thị trường hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường: dữ liệu kinh tế Mỹ lúc mạnh, lúc yếu; lạm phát và việc làm gần đây đều vượt kỳ vọng; trong khi thị trường Trung Quốc và một số nước châu Á bước vào kỳ nghỉ Tết, khiến thanh khoản suy giảm. Điều này làm giảm lực cầu từ châu Á và khiến giá vàng dễ biến động hơn.

Liên quan đến dự báo giá vàng trung bình 5.000 USD/ounce trong quý I của TD Securities, ông Melek cho rằng đây vẫn là mức giá rất cao xét theo lịch sử. Ông kỳ vọng sau khi ông Jerome Powell rời nhiệm sở, tân Chủ tịch Fed có thể có xu hướng mềm mỏng hơn với chính sách lãi suất, đặc biệt ở kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chưa có gì đảm bảo Fed sẽ chấp nhận lạm phát cao hơn để đổi lấy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, khó có khả năng giá vàng bứt phá mạnh trong ngắn hạn nếu chính sách tiền tệ chưa có thay đổi rõ ràng.

Về nhu cầu đầu tư cá nhân, ông dự báo có thể xuất hiện thêm hoạt động chốt lời khi tâm lý đầu cơ không còn quá hưng phấn. Thị trường hiện có xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh.