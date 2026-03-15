Giá vàng thế giới hôm nay 15/3/2026

Thị trường vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng thử thách vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce.

Đà giảm của vàng gây thất vọng cho một bộ phận nhà đầu tư. Nhiều người kỳ vọng kim loại quý sẽ tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy tăng trưởng GDP quý IV chỉ đạt 0,7%, thấp hơn đáng kể so với ước tính ban đầu là 1,4%. Trong khi đó, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao khi chỉ số giá GDP tăng 3,8%. Dữ liệu PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – cho thấy giá tiêu dùng tiếp tục tăng trong tháng đầu năm.

Những số liệu này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình lạm, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng lạm phát vẫn dai dẳng. Điều này có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn.

Quyết định lãi suất cùng các tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, hai yếu tố có tác động lớn tới giá vàng. Nếu Fed duy trì quan điểm thận trọng trước áp lực lạm phát, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên, gây áp lực lên kim loại quý.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng diễn biến này phần nào phản ánh nhu cầu thanh khoản của thị trường.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra nhu cầu mạnh đối với đồng USD – đồng tiền dự trữ toàn cầu. Trong giai đoạn căng thẳng tài chính, nhà đầu tư thường ưu tiên nắm giữ tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản cao.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại trên 4%, cho thấy nhu cầu trú ẩn truyền thống vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng đang điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed trước cuộc họp chính sách sắp tới.

Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao hơn dự kiến.

Các chuyên gia của BMO Capital Markets dự báo Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, lần cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Trước đó, ngân hàng này dự báo ba lần cắt giảm bắt đầu từ tháng 6.

Bà Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành Mind Money, nhận định giá dầu trên 100 USD/thùng có thể khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.019 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.023 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/3/2026

Phiên giao dịch ngày 14/3, giá vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,3–182,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Dù giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng dài hạn của kim loại quý.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng cuộc chiến tại Trung Đông có thể khiến lạm phát tăng nhưng đồng thời làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong môi trường kinh tế như vậy, vàng vẫn có khả năng hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn.

Ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược ETF tại abrdn, nhận định xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Nguyên nhân là nhiều quốc gia tiếp tục mở rộng chi tiêu ngân sách, trong khi nợ công toàn cầu vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia cho rằng khi nhu cầu thanh khoản của thị trường giảm bớt và căng thẳng tài chính dịu lại, dòng tiền có thể quay trở lại thị trường vàng.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động quanh vùng 5.000 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường tại FXTM, cho rằng giá vàng đang chịu áp lực khi giao dịch dưới vùng 5.100 USD/ounce. Nếu mốc 5.000 USD bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm về các vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 4.900 USD/ounce.