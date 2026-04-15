Giá vàng thế giới hôm nay 15/4/2026

Lúc 6h55 ngày 15/4 giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.838 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 19h30 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.780 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.797 USD/ounce.

Đến 22h51, giá vàng thế giới bứt phá lên trên 4.800 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng trở lại trước tín hiệu tình hình tại Trung Đông có thể chưa rơi vào bế tắc. Đã có những tín hiệu mới về đàm phán Mỹ-Iran. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng trở lại.

Giá bạc còn tăng mạnh hơn, thêm gần 2 USD lên 77,34 USD/ounce.

Vàng và bạc tăng trở lại trong bối cảnh có tín hiệu cho thấy các phái đoàn đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở vùng Vịnh.

Cuối tuần trước, cuộc hòa đàm đầu tiên kết thúc mà không có bước đột phá. Giá vàng đã giảm mạnh khi giới đầu tư lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: HH

Tuy nhiên, các thị trường bất ngờ ổn định trở lại, chứng khoán Mỹ tăng và giá dầu WTI giảm mạnh trở lại xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Cụ thể, tới 19h ngày 14/4, giá dầu WTI giảm thêm 1,6% xuống 97 USD/thùng. Thị trường vàng cũng bớt áp lực và giá quay đầu tăng trở lại.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 14/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khá mạnh trở lại.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 14/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,2-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 14/4 ở mức 26.860 đồng/USD (mua) và 26.910 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Nhiều tổ chức vẫn đưa ra dự báo triển vọng dài hạn của vàng và bạc vẫn tích cực, dù thị trường hiện đang bước vào giai đoạn tích lũy. Giá bạc đang bước vào giai đoạn “tích lũy lành mạnh” và ổn định quanh ngưỡng 70 USD/ounce sau khi giảm mạnh từ đỉnh kỷ lục đầu năm.

Cả vàng và bạc đang trong quá trình “tiêu hóa” sau đợt tăng mạnh đầu năm.

Theo nhiều chuyên gia, lạm phát và nhu cầu công nghiệp sẽ là các yếu tố hỗ trợ cho cả vàng và bạc trong dài hạn.

Vàng và bạc cũng đang được hỗ trợ bởi một đồng USD suy yếu. Chỉ DXY – đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới – giảm 2 phiên liên tiếp và hiện xuống ngưỡng 98 điểm.

Trong phát biểu cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định “có tiến triển đáng kể” và “khung thỏa thuận toàn diện là khả thi”. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro, gián tiếp gây áp lực giảm giá lên đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Hiện giới đầu tư đang theo dõi các tín hiệu chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Công cụ FedWatch của CME đang phản ánh 30% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Theo phân tích kỹ thuật, đường SMA 200 (hiện ở mức khoảng 4.854 USD/ounce) là ngưỡng cản quyết định. Nếu vượt qua mức này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức Fibo 61,8% tại 4.913 USD/ounce, xa hơn là đỉnh chu kỳ 5.413 USD/ounce.