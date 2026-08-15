Giá vàng thế giới hôm nay 15/8/2026

Lúc 21h ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.390 USD/ounce, tăng 39 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.454 USD/ounce.

Báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ tháng 7 giảm 0,6%, trái với dự báo tăng 0,1%. Nếu loại trừ ô tô, doanh số vẫn giảm 0,2%. Số liệu này được công bố sau báo cáo CPI thấp hơn dự kiến vào ngày 12/8 và báo cáo PPI không tăng trong tháng 7.

Các dữ liệu mới khiến xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 giảm xuống khoảng 32-33%, từ gần 50% một tuần trước.

Một số tổ chức phân tích cho rằng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài, thậm chí kéo dài đến năm 2027.

Nếu các dữ liệu tiếp tục cho thấy lạm phát giảm và thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất sẽ tăng lên. Khi đó, vàng có thêm dư địa tăng giá.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang quanh 4,66%. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tiếp tục dưới mốc 100 điểm.

Giá vàng trong nước đi xuống. Ảnh: Phạm Hải

Đà tăng của kim loại quý bị hạn chế bởi giá dầu cao và thị trường đang chờ báo cáo tâm lý người tiêu dùng.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn. Hai tàu chở dầu của UAE bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển. Washington cũng phát tín hiệu áp dụng các biện pháp mới nhằm cô lập kinh tế Iran. Mỹ đồng thời cho biết có thể duy trì lệnh phong tỏa trong thời gian dài.

Giá dầu Brent hiện quanh mức 88,5 USD/thùng. Giá dầu WTI ở mức khoảng 82,8 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/8/2026

Ngày 14/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang được hỗ trợ từ các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Báo cáo CPI tháng 7 cho thấy áp lực giá tiêu dùng không tăng mạnh. PPI công bố sau đó cũng không tạo thêm sức ép đáng kể lên thị trường.

Giá vàng đã vượt khỏi vùng tích lũy gần đây và duy trì trên 4.350 USD/ounce. Triển vọng tiếp theo vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Fed.

Các chuyên gia cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ thận trọng trước khi đưa ra quyết định mới. Thị trường hiện chỉ định giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Nếu kỳ vọng lãi suất giảm hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, chi phí cơ hội nắm giữ vàng có thể giảm. Đây là yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý trong những tháng tới.

Ông Derek Holt, Trưởng bộ phận kinh tế thị trường vốn tại Scotiabank, cho rằng báo cáo CPI không tạo ra biến động lớn trên thị trường. Dữ liệu này làm tăng kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.

Thị trường hiện chỉ định giá khoảng 10 điểm cơ bản cho cuộc họp Fed tháng 9, giảm mạnh so với mức 27 điểm cơ bản vào cuối tháng 7.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm khoảng 15 điểm cơ bản kể từ cuối tháng 7, xuống 4,18%.

Trong ngắn hạn, mốc 4.350 USD/ounce là vùng giá quan trọng. Nếu duy trì trên vùng này, vàng có thể hướng tới 4.400 USD và xa hơn là 4.500 USD/ounce. Tuy nhiên, biến động có thể gia tăng khi thị trường tiếp tục phản ứng với các dữ liệu lạm phát và chính sách của Fed.