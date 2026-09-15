Giá vàng thế giới hôm nay 15/9/2026

Lúc 21h30 ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.270 USD/ounce, giảm 79 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 4.312 USD/ounce.

Thị trường tiếp tục phản ứng với số liệu lạm phát Mỹ công bố cuối tuần trước. CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, đưa mức tăng theo năm lên 3,4%. CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2%.

Kết hợp với giá năng lượng tăng cao, số liệu này khiến thị trường nâng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16-17/9 lên khoảng 87%. Thị trường cũng dự báo tổng mức tăng lãi suất trong 12 tháng tới có thể hơn 90 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,97%, sau khi có thời điểm chạm 4,992%, cao nhất gần 3 năm và tiến sát ngưỡng 5%. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, vốn không sinh lãi, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Tùng Đoàn

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm từ 51,7 điểm trong tháng 8 xuống 47,8 điểm trong tháng 9. Kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng từ 4% lên 4,6%, còn kỳ vọng dài hạn tăng từ 3,3% lên 3,4%.

Áp lực từ thị trường trái phiếu vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với vàng trong ngắn hạn. Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, trong khi lợi suất cao làm gia tăng chi phí trả nợ của Chính phủ. Nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì trên 5%, chi phí vay có thể tiếp tục tăng và gây thêm sức ép lên tài khóa Mỹ.

Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng đồng thời khiến giá năng lượng tăng mạnh. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu.

Giá dầu Brent vượt 108 USD/thùng, còn WTI duy trì trên 100 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/9/2026

Phiên giao dịch ngày 14/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng việc vàng giữ được sức mạnh khi lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc đi lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố là tín hiệu tích cực. Giá vàng có thể đang hình thành vùng giá nền mới quanh 4.300 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng các số liệu lạm phát gần đây chưa tạo ra tín hiệu đủ mạnh để Fed nhất thiết phải tăng lãi suất.

Bob Haberkorn, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định dư địa giảm của vàng đang bị hạn chế do khả năng lãi suất tăng mạnh là không lớn. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ quyết định của Fed, trong khi lực mua bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa mạnh.

Theo Haberkorn, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng có thể tăng đáng kể trong những tháng cuối năm và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed tăng 0,25 điểm phần trăm, vàng có thể điều chỉnh nhưng mức giảm nhiều khả năng không quá sâu do dư địa nâng lãi suất của Fed bị hạn chế bởi nợ công cao và tác động lên nền kinh tế.