Giá vàng thế giới hôm nay 14/9/2026

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, khi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất.

Khoảng 7h sáng 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở quanh mức 4.340 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD, tương đương 0,2% so với mức tham chiếu trước đó.

Kim loại quý chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng. Thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước. Sau báo cáo này, thị trường đã nâng mạnh xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.

Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, áp lực từ lợi suất trái phiếu tiếp tục đè lên vàng. Reuters ghi nhận giá vàng giảm khoảng 0,3%, xuống quanh 4.336 USD/ounce. Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh trở lại do căng thẳng tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh. Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 4.422 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.442 USD/ounce vào thứ Ba. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng.

Áp lực bán gia tăng trong hai phiên giữa tuần sau khi PPI tháng 8 của Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung tiếp tục gây sức ép lên lạm phát.

Giá vàng có lúc giảm dưới 4.350 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng có lúc giảm xuống mức thấp nhất tuần trước khi phục hồi, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá tác động của báo cáo CPI Mỹ tháng 8 đối với quyết định lãi suất của Fed.

Tuy nhiên, CPI lõi tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo, trong khi lạm phát lõi vẫn ở mức 2,4% so với cùng kỳ. Số liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất.

Giá vàng không thể trở lại mốc 4.400 USD/ounce và kết thúc tuần trong trạng thái giảm.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Nguyễn Hiền

Jeff Sarti, CEO Morton Wealth, cho rằng trong bối cảnh tài khóa hiện nay của Mỹ, Fed không có nhiều dư địa để tăng lãi suất mạnh. Lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao khi chính sách tiền tệ phải cân bằng với những rủi ro ngày càng lớn từ tình hình tài khóa. Diễn biến trên thị trường trái phiếu cũng đang phản ánh rõ những lo ngại này.

Bên cạnh quyết định chính sách tiền tệ của Fed, lịch kinh tế Mỹ còn có các số liệu quan trọng về thị trường nhà ở, hoạt động sản xuất tại các khu vực và doanh số bán lẻ.

Sau cuộc họp của Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Thị trường hiện dự báo lãi suất tại Anh được giữ nguyên ở mức 3,75%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến họp ngày 17-18/9 và thị trường đang đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương này tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 1,25%.

Adam Turnquist, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại LPL Financial, nhận định việc lãi suất tại Nhật Bản tăng có thể tác động rộng hơn đến kinh tế toàn cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến USD/JPY và khả năng tỷ giá phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 152 yen/USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/9/2026

Ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho rằng rủi ro giảm giá của vàng đang gia tăng trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư, nhưng dư địa giảm có thể hạn chế.

Số liệu kinh tế tích cực và lập trường cứng rắn của Fed có thể tạo thêm áp lực bán trong ngắn hạn. Xu hướng suy yếu giá trị đồng USD, nhu cầu mua vàng cao của các ngân hàng trung ương và dòng vốn trở lại các quỹ ETF vàng vẫn tạo nền tảng hỗ trợ trong dài hạn. Những nhịp giảm của vàng có thể trở thành cơ hội để nhà đầu tư tích lũy.

Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc., nhận định Fed sẽ khó tăng lãi suất. Ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên chính sách. Ông cho rằng một phần đáng kể áp lực lạm phát hiện nay đến từ giá năng lượng tăng do xung đột Mỹ-Iran.

Ngay cả trong trường hợp Fed tăng lãi suất, thị trường vàng được cho là đã chuẩn bị cho kịch bản này. Theo McIntyre, khi giá vàng ở dưới 4.400 USD/ounce, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá.

Hơn nữa, dù Fed lựa chọn phương án nào, tác động trong bức tranh dài hạn có thể không lớn, bởi rủi ro từ nợ công của các chính phủ vẫn tiếp tục gia tăng.