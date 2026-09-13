Giá vàng trong nước hôm nay 13/9/2026

Trong phiên cuối tuần 12/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC vẫn giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC ngày 12/9 niêm yết giá vàng miếng ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2026

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần khi giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Đồng USD giảm bớt mức tăng sau báo cáo CPI. Giá dầu Brent giảm khoảng 3%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,95%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,42%, mức cao nhất trong 19 năm.

Lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ đã mua lại hơn 5 tỷ USD trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài trong ngày thứ Năm. Động thái mua lại này được đánh giá chưa đạt kỳ vọng trong bối cảnh tổng nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

Theo công cụ FedWatch của CME, tại thời điểm cuối tuần, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 15-16/9 lên gần 90%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được xem là yếu tố củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần tới.

CPI toàn phần của Mỹ tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Tính theo năm, CPI lõi giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4%. Số liệu này được công bố sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Sau báo cáo CPI, thị trường tiếp tục nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích cho rằng Fed đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn lạm phát. Nợ công Mỹ ngày càng tăng đang gây sức ép lên thị trường trái phiếu, khiến lợi suất duy trì ở mức cao nhất trong 3 năm và tiến gần ngưỡng 5%.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức ép. Tại hội nghị Jackson Hole tháng trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo Aslam, nếu Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể vẫn chưa hạ nhiệt, còn nếu không tăng, uy tín của ngân hàng trung ương có thể bị đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là một lựa chọn phòng vệ đáng chú ý.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng có thể tiếp tục tăng trước cuộc họp của Fed. Về kỹ thuật, vùng 4.460-4.510 USD/ounce được xem là mục tiêu đáng chú ý. Tuy nhiên, diễn biến sau cuộc họp Fed mới là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện phản ánh gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, khảo sát các chuyên gia kinh tế của Bloomberg trong giai đoạn 4-9/9 cho thấy kỳ vọng thận trọng hơn, khi chỉ 13 trong 48 chuyên gia dự báo Fed sẽ tăng lãi suất.

Theo Chandler, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nếu giá vượt 4.540 USD/ounce, triển vọng tăng giá sẽ được củng cố.