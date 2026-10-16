Giá vàng thế giới hôm nay 16/10

Lúc 21h30 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.158 USD/ounce, tăng 52 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.174 USD/ounce.

Theo số liệu công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, riêng giá xăng tăng 20,3%.

Trước đó, báo cáo CPI tháng 9 công bố ngày 14/10 cho thấy lạm phát toàn phần tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cao hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Thị trường đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 29%. Khả năng giữ nguyên lãi suất vẫn là kịch bản chính. Nhà đầu tư tiếp tục tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ thêm trước tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,08%, mức thấp nhất trong gần ba tuần. Diễn biến này xuất hiện khi nhà đầu tư tăng mua trái phiếu chính phủ sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ có liên quan đến AI. Chỉ số USD cũng giảm về quanh 102,1, sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng vào ngày 14/10.

Lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu đang hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát giá sản xuất tăng mạnh và sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững có thể khiến Fed duy trì quan điểm thận trọng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và nhu cầu trú ẩn. Giá dầu Brent giảm về khoảng 104,39 USD/thùng, còn dầu WTI giao dịch quanh 92,91 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/10

Chốt phiên 15/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đi ngang, giữ mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo Fed không tăng lãi suất trong tháng 10. Ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán khó khi vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa tránh tạo ra những tranh cãi về ảnh hưởng chính trị đối với chính sách tiền tệ.

Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, khiến các quỹ đầu cơ bán vàng. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng thúc đẩy hoạt động bán ra.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF vàng và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn khá vững. Những yếu tố này có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000-4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia tại TD Securities cũng dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Cơ quan này cho rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến cũng làm tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong những tháng tới.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, dự báo giá vàng có thể dao động trong vùng 4.050-4.200 USD/ounce. Theo ông, nếu giá dầu tiếp tục neo cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại và đồng USD mạnh lên, đà phục hồi của vàng có thể bị hạn chế. Ngược lại, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá.

Ông nhận định phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok có thể tác động đến thị trường. Nếu ông Warsh đưa ra quan điểm cứng rắn về lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce.