Giá vàng thế giới hôm nay 15/10

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.092 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.108 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,6%, tương ứng giảm 243 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 14/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 14/10 giảm gần 70 USD (-1,7%) xuống 4.092 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 cao hơn dự báo. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát, đặc biệt từ năng lượng, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo đó, Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 3,6% và tăng từ mức 3,4% trong tháng 8. Chỉ số CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá xăng tăng 9,1% và chỉ số năng lượng tăng 5,2%, cho thấy cú sốc giá dầu đang tác động trực tiếp đến lạm phát chung.

CPI cao ngay lập tức khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10 tăng vọt lên mức 60,9%, thay cho mức 20% trong phiên liền trước. Khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 9/12 tăng lên 96,3%, so với mức gần 88% trong phiên trước.

Những con số này củng cố mạnh mẽ kịch bản tăng lãi suất vào tháng 12 và trùng với kỳ vọng của hầu hết các quan chức Fed về việc sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm.

Chỉ số USD tăng vọt lên mức 102,9 điểm, so với mức 102,3 điểm trong phiên trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 14/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 14/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 14/10 ở mức 26.000 đồng/USD (mua vào) và 26.050 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Vàng giảm giá mạnh đang kích hoạt hoạt động bắt đáy. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý vẫn chịu sức ép lớn trong thời gian từ giờ tới cuối năm.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi các chỉ số kinh tế của Mỹ và các nước lớn trên thế giới, cũng như tình hình tại Trung Đông và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Giới đầu tư chờ đợi các chỉ số tiếp theo, bao gồm: chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia sẽ được công bố vào tối 15/10 (giờ Việt Nam).

Tiếp theo là giá nhập khẩu và xuất khẩu vào tối 16/10 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại IMF. Giá sản xuất giảm hoặc chi tiêu yếu sẽ hỗ trợ giá vàng bằng cách hạn chế áp lực lãi suất thực; chỉ số PPI hoặc doanh số bán lẻ khả quan sẽ giữ cho đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm giá so với vàng.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là rủi ro trực tiếp gây sốc cho giá dầu và là trở ngại gián tiếp đối với kim loại thông qua lạm phát, lợi suất và đồng USD.

Dầu thô Brent giao dịch ở mức gần 105,6 USD/thùng và WTI ở mức gần 95,4 USD/thùng, với nguồn cung dầu diesel bị hạn chế làm tăng thêm rủi ro lạm phát.

Kênh địa chính trị vẫn hỗ trợ giá vàng nếu xét riêng lẻ, nhưng sự truyền dẫn tới chính sách của Fed lại gây bất lợi cho kim loại quý. Giá dầu thô tăng cao củng cố luận điểm về lạm phát dai dẳng, làm tăng rủi ro lãi suất và khuếch đại đợt bán tháo bạc do lo ngại về nhu cầu công nghiệp.