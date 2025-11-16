Giá vàng trong nước

Mở đầu tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại từ 1-5 chỉ tăng 2 triệu đồng, lên 145,3-147,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 1,5 triệu đồng, lên 146,5-149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng, giao dịch ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Phiên 11/11, giá vàng trong nước tăng mạnh. Vàng miếng SJC tăng thêm 1,8 triệu đồng lên 150-152 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC tăng 2 triệu đồng, Doji tăng 2 triệu đồng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm nhẹ phiên 12/11, giá vàng trong nước đảo chiều đi lên, đạt mức cao nhất trong tuần. Giá vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng lên 152,5-154,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 150,2-152,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng Doji tăng 2,5 triệu đồng, đạt mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,7 triệu đồng lên mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cuối tuần. Ảnh: Chí Hiếu

Ngày 14/11, giá vàng hạ từ 1-1,7 triệu đồng/lượng. Phiên cuối tuần (15/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm 2,2-2,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Chốt phiên 15/11, vàng miếng SJC còn 149-151 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC 1-5 chỉ còn 146,5-149 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Doji lùi về 146,9-149,9 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ là mặt hàng tăng mạnh nhất, tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 400.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.082 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.084 USD/ounce.

Thứ Năm đánh dấu việc chính phủ Mỹ chính thức chấm dứt đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày, dài nhất trong lịch sử. Dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu được cập nhật trở lại vào tuần tới, nhưng các nhà phân tích và kinh tế nhận định, những con số này khó phản ánh chính xác tình hình kinh tế. Một phần dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động đã bị mất do thời gian đóng cửa quá lâu.

Do thiếu thông tin đáng tin cậy, các nhà kinh tế trở nên thận trọng hơn trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số quan chức Fed cũng bày tỏ sự do dự trong việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới vì chưa đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng lạm phát và thị trường lao động.

Ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần, theo công cụ CME FedWatch thị trường chỉ còn dự báo dưới 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với mức hơn 90% mà thị trường kỳ vọng chỉ một tháng trước.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng Tương lai và Ngoại hối tại Tastylive, cho rằng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế sẽ không tác động nhiều đến định hướng chính sách tiền tệ dài hạn của Mỹ.

Ông cũng nhận xét chính quyền Trump thường xem nhẹ tình trạng lạm phát tăng cao và các rủi ro kinh tế. Theo quan điểm của Nhà Trắng, lạm phát không phải vấn đề cấp bách và nền kinh tế vẫn đủ mạnh để tiếp tục hoạt động bình thường.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, nên một phiên họp đơn lẻ khó có thể làm thay đổi hoàn toàn quan điểm chính sách của Fed. Điều quan trọng là mục tiêu cuối cùng. Vecchio dự đoán, vàng có thể xuất hiện các đợt chốt lời ngắn hạn khi giá ở mức cao và ông vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích nhận định việc vàng chưa thể bứt phá thành công lên trên 4.200 USD/ounce đồng nghĩa với việc thị trường cần thêm thời gian tích lũy để tạo động lực kiểm tra lại mức cao kỷ lục lập trước đó.

Giá vàng vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn nhưng đang tạm thời mắc kẹt trong vùng đi ngang, đặc biệt khi thị trường bắt đầu nghi ngờ khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng động lực tăng của vàng đang bị thử thách mạnh nếu xuất hiện một đợt bán tháo rộng. Tâm lý ngắn hạn hiện phụ thuộc lớn vào các tín hiệu chính sách từ ngân hàng trung ương.

Ông lưu ý, dù vàng đang giữ hỗ trợ ngắn hạn trên 4.000 USD/ounce nhưng vẫn khó xác định liệu đà này có bền vững hay không do bất định xoay quanh chính sách tiền tệ Mỹ.

Những phát biểu cứng rắn gần đây của Fed, cho thấy khả năng họ sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng tới, đang gây sức ép lên đà tăng của vàng.

Nếu giá rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce và tiếp tục phá vỡ vùng đáy 3.886 USD/ounce hình thành cuối tháng 10, điều đó có thể kích hoạt một đợt bán tháo mạnh, kéo giá xuống khoảng 3.748 USD/ounce. Dù xu hướng dài hạn vẫn có lợi cho phe mua, thị trường có thể còn chịu thêm áp lực điều chỉnh, đặc biệt nếu mức 3.886 USD/ounce bị phá vỡ.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn rất vững chắc. Vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi những rủi ro kinh tế vĩ mô kéo dài, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư, dù thị trường có biến động trong ngắn hạn.