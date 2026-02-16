Giá vàng thế giới hôm nay 16/2/2026

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch châu Á ngày 16/2 ghi nhận diễn biến điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) đang giao dịch quanh mức 4.979 USD/ounce, giảm 63,92 USD, tương đương 1,27% so với phiên liền trước. Áp lực chốt lời xuất hiện khi giá vàng chưa thể giữ vững mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu phục hồi và thị trường chờ thêm tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Dù điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì mặt bằng cao so với đầu tháng, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ.

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần giảm nhẹ. Lúc 8h30' ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.028,6 USD/ounce, giảm 14,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 16/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tuần qua, giá vàng mở cửa quanh mức 4.980 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 5.000 USD ngay đầu tuần. Đến giữa tuần, kim loại quý duy trì trạng thái giao dịch khá ổn định, nhiều lần kiểm định vùng 5.100–5.120 USD/ounce trong khi vẫn giữ vững ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD.

Phiên sáng thứ Năm, thị trường bất ngờ chứng kiến một cú lao dốc mạnh khi giá vàng giảm từ trên 5.060 USD xuống dưới 4.890 USD chỉ trong khoảng 20 phút, dù không có thông tin bất lợi rõ ràng nào xuất hiện. Sau cú sốc này, vàng nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc 5.000 USD trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên cuối tuần.

Kết tuần, giá vàng đóng cửa trên 5.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.043 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.047 USD/ounce.

Giá vàng thế giới khó dự đoán. Ảnh: Chí Hiếu

Tuần này, giao dịch rút ngắn do thị trường Mỹ nghỉ lễ vào thứ Hai, trong khi thị trường chứng khoán Canada cũng đóng cửa nhân dịp Family Day. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến thị trường Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – tạm ngừng giao dịch. Thanh khoản suy giảm có thể khiến những biến động nhỏ tạo ra tác động giá lớn hơn bình thường.

Về dữ liệu kinh tế, ngày thứ Ba sẽ công bố chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ, cùng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương New Zealand.

Thị trường sẽ theo dõi đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số liệu nhà ở khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Buổi chiều cùng ngày, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ được công bố.

Các báo cáo đáng chú ý gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, doanh số bán nhà chờ xử lý và khảo sát sản xuất của Fed khu vực Philadelphia.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/2/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giao dịch ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176–179 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall tỏ ra thận trọng về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm lạc quan như tuần trước, bất chấp những biến động mạnh vừa qua.

Kết quả khảo sát của Kitco với 12 chuyên gia cho thấy Phố Wall đang thận trọng hơn sau những biến động mạnh. Có 33% dự báo giá vàng tiếp tục vượt 5.000 USD/ounce, 25% cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 42% nhận định thị trường có thể đi ngang hoặc rủi ro tăng – giảm cân bằng.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan. Trong 257 lượt bình chọn trực tuyến, 63% kỳ vọng giá vàng tăng, 20% dự báo giảm và 17% cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, nhận định giá vàng sẽ tăng. Ông cho rằng đợt bán tháo cuối tuần qua tuy mạnh nhưng lực mua đã nhanh chóng quay trở lại. Các nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội mua vào và không nên cố giao dịch ngược xu hướng tăng của vàng.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cho rằng vàng vẫn trong xu hướng đi lên, dù cảnh báo thị trường còn biến động mạnh trong ngắn hạn. Xu hướng dài hạn vẫn tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia thảo luận các kế hoạch không phụ thuộc vào Mỹ và khả năng Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng thị trường đang bước vào quá trình phục hồi chậm nhưng ổn định khi các yếu tố cơ bản của vàng vẫn được giữ vững.

Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, dự báo vàng có thể dao động trong vùng 3.500–4.600 USD/ounce trong ngắn hạn và sẽ là cơ hội mua rõ ràng nếu giá lùi về vùng thấp.