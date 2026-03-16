Giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026

Thị trường vàng thế giới tuần qua biến động mạnh. Giá vàng liên tục thử thách vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức khoảng 5.159 USD/ounce trước khi giảm mạnh xuống 5.036 USD/ounce. Sau đó, kim loại quý phục hồi trở lại và có thời điểm tăng lên gần 5.240 USD/ounce trong phiên giao dịch giữa tuần.

Đà tăng không duy trì được lâu. Sau nhiều lần thất bại trước vùng kháng cự quanh 5.200 USD/ounce, giá vàng quay đầu giảm mạnh. Cuối tuần, giá vàng rơi xuống vùng 5.030 USD/ounce, chỉ cao hơn một chút so với mốc hỗ trợ tâm lý 5.000 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.019 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.023 USD/ounce.

Thị trường đang trong giai đoạn giằng co mạnh giữa lực mua và lực bán. Một số nhà đầu tư tỏ ra thất vọng khi vàng không tăng mạnh dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng nguyên nhân chính là nhu cầu thanh khoản đối với đồng USD. Trong giai đoạn bất ổn tài chính, nhà đầu tư thường ưu tiên nắm giữ đồng USD, đồng tiền dự trữ toàn cầu thay vì vàng.

Tuần này thị trường sẽ đặc biệt chú ý tới loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và khu vực đồng euro.

Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như sản xuất, thị trường nhà ở và lạm phát sản xuất cũng sẽ được công bố. Những thông tin này có thể ảnh hưởng mạnh tới kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/3/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 14/3, giá vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,3–182,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 2,2 triệu đồng/lượng, xuống 179,6–182,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Khảo sát Kitco News cho thấy giới chuyên gia đang có quan điểm khá phân hóa về xu hướng vàng trong ngắn hạn. Trong số 15 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 40% dự báo giá vàng sẽ tăng, 40% cho rằng giá có thể giảm, trong khi 20% nhận định thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, tâm lý vẫn lạc quan hơn. Trong 270 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến, có 63% dự báo giá vàng sẽ tăng, 12% cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 26% kỳ vọng thị trường tích lũy.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex, cho rằng việc vàng giữ vững mốc 5.000 USD/ounce là tín hiệu tích cực. Nếu vùng hỗ trợ này tiếp tục được duy trì, phe mua có thể quay trở lại và đẩy giá vàng tăng trở lại.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC). Nếu Fed giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố tiền tệ vẫn là động lực chính của giá vàng. Dù thị trường có thể biến động theo các sự kiện địa chính trị, xu hướng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Một số chuyên gia khác cảnh báo rủi ro giảm giá vẫn còn nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Nếu mốc 5.000 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể điều chỉnh sâu hơn trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng diễn biến của vàng hiện phụ thuộc nhiều vào lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng.

Kim loại quý đang chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên cùng với giá dầu. Nếu lợi suất tiếp tục đi lên, vàng và bạc có thể còn chịu thêm áp lực bán trong ngắn hạn.

Pavilonis cho rằng diễn biến của thị trường dầu mỏ và căng thẳng tại Trung Đông sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới. Nếu nguồn cung dầu được nối lại và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, thị trường tài chính có thể ổn định trở lại. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, áp lực lạm phát có thể gia tăng và khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục đi lên, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Theo Pavilonis, trong kịch bản tiêu cực, giá vàng thậm chí có thể điều chỉnh sâu hơn. Nếu áp lực bán gia tăng, vàng hoàn toàn có thể giảm về vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được điểm cân bằng mới.