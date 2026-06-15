Giá vàng thế giới hôm nay 15/6/2026

Giá vàng thế giới tuần qua tăng lên mức cao nhất là 4.363 USD/ounce do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Sau đó, giá vàng đảo chiều giảm mạnh khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Có thời điểm, giá vàng rơi xuống 4.023 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

Dù phục hồi nhẹ vào cuối tuần nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, vàng vẫn không thể lấy lại mốc 4.250 USD/ounce. Giá vàng thế giới chốt tuần ở 4.210 USD/ounce, giảm khoảng 2,7% so với đầu tuần.

Tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu tuần này sẽ là các cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giới phân tích Phố Wall đang khá thận trọng trước cuộc họp này. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân đã chuyển sang tiêu cực sau khi giá vàng có thời điểm rơi sát mốc 4.000 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Các số liệu về sản xuất, doanh số bán lẻ, thị trường nhà ở và đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ được dự báo sẽ tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 13/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn thận trọng trước cuộc họp của Fed tuần tới, với 65% chuyên gia giữ quan điểm trung lập, 24% dự báo giá vàng tăng và 12% dự báo giảm. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân nghiêng về xu hướng bi quan khi 49% dự đoán giá vàng sẽ đi xuống, cao hơn mức 39% kỳ vọng tăng giá.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, quanh 4.024 USD/ounce, trước khi phục hồi lên vùng 4.246 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa xác nhận xu hướng tăng trở lại khi thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed và quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn trong tuần tới.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định vàng có thể đã tạo đáy ngắn hạn. Việc căng thẳng giữa Iran và Israel hạ nhiệt có thể khiến đồng USD mất bớt vai trò trú ẩn an toàn, trong khi giá dầu giảm sẽ làm giảm áp lực tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao của Trade Nation, cảnh báo vàng vẫn đang ở vùng rủi ro và có thể tiếp tục chịu áp lực nếu tâm lý nhà đầu tư cải thiện nhờ các tín hiệu tích cực từ địa chính trị.

Chuyên gia Daniel Pavilonis của StoneX cho rằng vàng vẫn có nguy cơ giảm về vùng 3.800 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững hơn.

Theo Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, việc vàng giữ vững vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng ngắn hạn. Trong bối cảnh Fed chuẩn bị công bố quyết định lãi suất, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần tới.