Lúc 20h (ngày 15/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.341 USD/ounce, tăng 0,2% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.349 USD/ounce.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố doanh số bán lẻ đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau khi đạt mức 0,6% trong tháng 6. Dữ liệu này phù hợp với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng chung của tháng 7 là 0,5%.

Báo cáo cho biết trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ đã tăng 3,9%, trái ngược với kỳ vọng tăng 3,5% và sau mức tăng 4,4% của tháng 6.

Doanh số cốt lõi (không tính doanh số bán xe) đã tăng 0,3% trong tháng trước, phù hợp với mức tăng trưởng 0,3% theo dự đoán và so với mức tăng 0,8% của tháng 6 đã được điều chỉnh tăng.

Trước đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 cao hơn dự kiến. PPI cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo của thị trường.

Giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao kỷ lục. Ảnh: Phạm Hải

Mặc dù dữ liệu này không gây ra biến động lớn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn được đánh giá cao, tuy nhiên có thể loại bỏ khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản.

Thị trường quan tâm tới sự kiện Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Ông Trump đặt mục tiêu tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, trong khi Tổng thống Putin xem cuộc gặp này là một chiến thắng mà không cần nhượng bộ.

Bất ổn địa chính trị có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến giá vàng. Vàng từ lâu đã được coi là một tài sản trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư tìm đến để bảo vệ tài sản của mình.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 97,85 điểm.

Giá dầu thô biến động và giao dịch quanh mức 63,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,27%.

Thị trường vàng trong nước ngày 15/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, dữ liệu PPI mạnh mẽ này sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, lên cao hơn trong tháng 7. Điều này nhiều khả năng khiến Fed phải thận trọng hơn trong các quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới.

Đồng USD mạnh hơn làm cho vàng trở nên đắt đỏ đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vàng và gây áp lực lên giá. Ngược lại, USD suy yếu làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế và thúc đẩy nhu cầu, giúp giá vàng tăng.

Theo ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, giá vàng có thể chứng kiến những biến động mạnh một khi thị trường đánh giá đầy đủ tác động của nợ công Mỹ.

Ông cho rằng lực mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vẫn là một yếu tố hỗ trợ vững chắc cho thị trường. Lực mua này không chỉ giúp giữ giá vàng ở mức cao mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.