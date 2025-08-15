Lúc 20h (ngày 14/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.345 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.356 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9%, cao hơn nhiều so với mức dự báo chỉ 0,2%. Mức tăng đột biến này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về lạm phát ôn hòa hơn trong năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI đã tăng 3,3%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/2025.

PPI cốt lõi (không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và năng lượng) cũng tăng mạnh 0,9% trong tháng 7 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 3/4 mức tăng này đến từ chỉ số dịch vụ, cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, thị trường vàng đã chịu áp lực bán ra. Áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu và mạnh mẽ hơn dự kiến. Điều này tạo ra những lo ngại mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời gây biến động cho thị trường vàng.

Các nhà phân tích cho rằng lạm phát cao hơn sẽ khiến Fed khó có thể cắt giảm lãi suất mạnh tay trong nửa cuối năm, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Bất chấp báo cáo PPI nóng hơn dự kiến, thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã phát đi cảnh báo cứng rắn tới Tổng thống Nga Putin, tuyên bố sẽ áp đặt “những hậu quả rất nghiêm trọng” nếu ông Putin không đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn. Phát biểu này được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào thứ Sáu.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm hiệu quả với các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm hội nghị.

Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 62,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,22%.

Trong nước, giá vàng miếng tại SJC ngày 14/8 niêm yết ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ngang bằng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Mohammed Taha, nhà phân tích thị trường tài chính tại MH Markets, nhận định, dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn, điều này có thể gây áp lực lên vàng khi các nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng và dẫn đến một cuộc suy thoái tiềm tàng, vàng vẫn có thể tìm thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ như một kênh phòng ngừa bất ổn.

Nhiều nhà phân tích cũng đang dự báo về kịch bản lạm phát đình trệ, khi lạm phát cao kéo dài nhưng tăng trưởng kinh tế chậm lại. Họ cho rằng đây là môi trường lý tưởng cho vàng vì Fed buộc phải cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, từ đó đẩy lãi suất thực tế giảm mạnh.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital, cho rằng thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,50 điểm phần trăm trong tháng 9.

Về mặt kỹ thuật, triển vọng giá vàng khá tích cực. Xu hướng vẫn đang hướng lên, và thị trường chỉ cần phá vỡ ngưỡng 3.400 USD/ounce một cách bền vững.

Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, nếu giá vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce, động lực tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ các diễn biến địa chính trị, thay vì các dữ liệu kinh tế.

Ông Razaqzada dự đoán giá vàng có thể bước vào giai đoạn củng cố hoặc trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ trong những tháng tới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ.