Trong phiên giao dịch sáng 15/8, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu, từ mức 3.365 USD/ounce có lúc xuống chạm 3.330 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng giao ngay đã lần lượt đánh mất các ngưỡng quan trọng: 3.400 USD/ounce rồi 3.350 USD/ounce. Thay vì dao động khá ổn định trong khoảng 3.350-3.400 USD/ounce như vài tuần qua, giá vàng đã rớt xuống vùng thấp mới 3.300-3.350 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng vẫn neo trên đỉnh cao. Cụ thể, tới sáng nay, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức này chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với hôm qua nhưng vẫn là đỉnh lịch sử.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại SJC và Doji dao động từ 119,1-119,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát giá sản xuất (PPI) tăng 0,9% trong tháng 7, cao hơn so với kỳ vọng. Đây là mức tăng giá PPI cao nhất kể từ tháng 6/2022. Con số này ngay lập tức khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất giảm.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, SJC vẫn trên đỉnh lịch sử.

Tính chung cả năm, PPI cốt lõi đã tăng 3,7% so với mức 2,6% trước đó. Báo cáo chỉ số PPI tháng 7 tăng cao hơn dự kiến làm giảm nhẹ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Nhà đầu tư đang nghiêng về khả năng lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và thêm một đợt nữa vào tháng 10/2025. Vàng, một kênh trú ẩn an toàn truyền thống trong thời kỳ kinh tế hoặc địa chính trị căng thẳng, thường được hưởng lợi từ lãi suất thấp.

Tới 10h sáng 15/8 (giờ Việt Nam), theo các tín hiệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường đánh cược 93,1% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9, thay vì mức 99,9% hôm 14/8.

Thông tin lạm phát sản xuất cao hơn dự báo đã kéo đồng USD tăng 0,5% từ mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ mức đáy 1 tuần.

Trái ngược với sự suy giảm của giá vàng, thị trường tiền số sôi động. Bitcoin quay đầu tăng trở lại sau khi giảm từ đỉnh lịch sử trên 124.000 USD/BTC ghi nhận trong phiên 14/8. Ethereum tăng gần 20% trong tuần qua, ở vùng đỉnh lịch sử 4.650-4.800 USD/ETH.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 tăng phiên thứ 3 liên tiếp bất chấp báo cáo lạm phát cao hơn dự báo.

Giá dầu sáng 15/8 giảm nhẹ sau khi tăng 2% trong phiên đêm qua. Dầu WTI đứng ở mức 63,9 USD/thùng.

Nga là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới vào năm 2024 sau Mỹ, vì vậy bất kỳ thỏa thuận nào nới lỏng lệnh trừng phạt với Moscow có thể làm tăng lượng dầu của Nga có sẵn để xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Ông Trump đe dọa sẽ áp đặt thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu thô của Nga, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, nếu Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

Tại Việt Nam, cùng lúc vàng SJC và vàng nhẫn giữ sát kỷ lục, thị trường chứng khoán cũng bùng nổ, còn tỷ giá USD/VND lên đỉnh cao 26.420 đồng đổi 1 USD.

Tới 10h37 sáng 15/8, chỉ số VN-Index tăng 16,5 điểm (+1%) lên 1.658 điểm - đỉnh cao lịch sử mới. Trên sàn HoSE có gần 22.000 tỷ giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính, công nghiệp tiếp tục hút dòng tiền như: ACB, VCB, MBB, VPB, MBS, VCG, CII, VSC...

Trong phiên sáng, có lúc VN-Index tăng hơn 20 điểm.

Ba tháng gần đây, chứng khoán Việt Nam là thị trường tăng mạnh nhất thế giới, với chuỗi 10 phiên đi lên liên tiếp. Từ đáy xác lập ngày 9/4, VN-Index đã bứt lên gần 565 điểm.

Mặt bằng lãi suất ở mức thấp, tín dụng tăng trưởng cao, đầu tư hạ tầng và đầu tư công mạnh mẽ... là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp và dòng tiền trong nước. Chứng khoán Maybank gần đây dự báo VN-Index có thể chạm mốc 1.800 điểm trong kịch bản lạc quan.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời gần đây tăng mạnh.