Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026

Giá vàng tăng sau khi lạm phát và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ hạ nhiệt. Điều này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 32,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất lên tới 67,5%. Đây là mức kỳ vọng tăng lãi suất thấp nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt hiện nay bắt đầu.

Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ giảm 0,6%, trái ngược dự báo tăng 0,1%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 8 cũng giảm xuống 51 điểm, từ mức 55,2 điểm trong tháng 7.

Kỳ vọng lãi suất thay đổi, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng. Từ đầu tháng 8, giá vàng đã tăng khoảng 10%, có thời điểm vượt 4.449 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tháng, trước khi điều chỉnh và tích lũy quanh vùng hiện tại.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7% do giá dầu tăng và thị trường chờ các báo cáo việc làm, lạm phát tháng 8 trước cuộc họp Fed tháng 9.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.377 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.432 USD/ounce.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng tại Mỹ chỉ đạt 8 tấn trong quý II. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 90 tấn mỗi quý.

Trong nửa đầu năm, nhu cầu vàng tại Mỹ đạt 41 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất niêm yết tại Mỹ.

Riêng tháng 6, lượng vàng nắm giữ tại các ETF này giảm 40 tấn. Trong khi đó, tổng mức giảm trong tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng 4 tấn.

Tính chung 6 tháng đầu năm, các ETF vàng tại Mỹ bị rút ròng 61 tấn. Đây là mức giảm lớn thứ tư trong lịch sử đối với nửa đầu năm và lớn thứ hai nếu tính theo giá trị USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/8/2026

Ngày 15/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,7-144,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo nền tảng quan trọng cho giá vàng. Các ngân hàng trung ương đã mua kỷ lục 289 tấn vàng trong quý II.

Khác với dòng tiền ETF, nhu cầu từ ngân hàng trung ương ít phụ thuộc vào biến động lãi suất ngắn hạn. Đây cũng là nguồn cầu mang tính dài hạn, giúp hạn chế rủi ro giảm sâu của vàng.

Sự kết hợp giữa nhu cầu mua của ngân hàng trung ương, dòng tiền ETF đang phục hồi và kỳ vọng Fed giảm tốc độ thắt chặt đang tạo ra nền tảng hỗ trợ tốt hơn cho vàng so với nửa đầu năm.

Trong ngắn hạn, 4.400 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng. Ở chiều tăng, 4.500 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự đáng chú ý.

Hoạt động chốt lời đã xuất hiện khi vàng tiến gần vùng 4.500 USD. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục giảm và dòng tiền vào các ETF vàng cải thiện, giá vàng có thể tiếp tục hướng tới và vượt qua mốc này.

Ngược lại, một báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến có thể nhanh chóng đảo chiều triển vọng. Khi đó, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách sẽ tăng lên, gây sức ép lên vàng.

Trong những phiên tới, đồng USD, lợi suất thực và dòng tiền vào các ETF vàng sẽ là ba yếu tố quan trọng cần theo dõi. Diễn biến của các yếu tố này có thể quyết định liệu vàng tiếp tục tăng vượt 4.500 USD/ounce hay quay lại vùng thấp hơn trong biên độ gần đây.