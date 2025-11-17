Giá vàng thế giới hôm nay 17/11/2025

Dù chịu lực chốt lời trước cuối tuần, giá vàng vẫn giữ vững mức 4.000 USD/ounce và kết thúc tuần trong sắc xanh. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.082 USD/ounce, tăng 2% trong tuần và giảm hơn 3% so với mức cao nhất tuần (vào thứ Năm). Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.084 USD/ounce.

Nỗ lực vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce của kim loại quý này thất bại, tạo áp lực giảm ngắn hạn. Một số nhà phân tích cho rằng vàng giảm giá do kỳ vọng về lãi suất thay đổi, dẫn đến sự điều chỉnh trên thị trường rộng hơn, Bitcoin và cổ phiếu cũng giảm.

Mặc dù việc đóng cửa chính phủ Mỹ 43 ngày đã kết thúc, việc thu thập dữ liệu kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiếu dữ liệu chất lượng buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lập trường trung lập về chính sách tiền tệ, có khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường đánh giá xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12 dưới 50%; trong tháng trước, xác suất nới lỏng lên đến hơn 90%.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPros, nhận định, giống như các tài sản rủi ro khác, vàng bị suy yếu vào cuối tuần do khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 giảm mạnh.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Ông cho rằng nếu các thành viên FOMC định hướng thị trường theo hướng này, đồng USD sẽ mạnh lên và vàng đi xuống. Tuy nhiên, rủi ro vẫn lớn rằng dữ liệu của Mỹ có thể cho thấy kinh tế suy giảm mạnh. Trong trường hợp đó, USD tăng giá và dòng vốn rút khỏi tài sản rủi ro; vàng thường bật tăng mạnh ban đầu nhưng có thể giảm sâu sau đó.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần tới gồm: khảo sát Sản xuất Empire State, biên bản họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khảo sát Sản xuất Philly Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, số liệu bán nhà hiện hữu và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/11/2025

Chốt phiên giao dịch 15/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cuối phiên giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong số này, 8 nhà phân tích (47%) dự đoán vàng giảm giá ngắn hạn, 6 người (35%) giữ quan điểm trung lập, 3 người (18%) dự đoán giá sẽ tăng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng có nhiều bất ổn xung quanh kinh tế Mỹ, thuế quan và hướng đi tiếp theo của lãi suất. Vàng có thể cần kiểm tra lại vùng thấp gần đây quanh 3.930 USD trước khi phục hồi. Bất kỳ đợt giảm nào cũng khả năng chỉ ngắn hạn và nhẹ, bởi các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn còn nguyên.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, nhận xét các nhà đầu cơ tăng nhanh chóng mất lực, và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đã xấu đi. Giá vàng có thể giảm trong tuần tới.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết ông vẫn tiếp tục mua vàng khi giá điều chỉnh. Ông nhấn mạnh, miễn là vàng duy trì trên mức 3.900 USD/ounce, xu hướng tăng vẫn vững chắc.

Về cơ bản, giới đầu tư ngày càng coi vàng là tài sản chiến lược cần nắm giữ. Dù chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại, dữ liệu kinh tế chính thức vẫn cần thêm thời gian để cập nhật. Trong bối cảnh đó, các chỉ số sản xuất sơ bộ, dữ liệu khu vực và số liệu bán nhà sẽ phần nào phản ánh sức khỏe nền kinh tế Mỹ.