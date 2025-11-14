Giá vàng trong nước hôm nay được điều chỉnh liên tục nhưng xu hướng chung vẫn là đi xuống.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay giảm 1,2 triệu đồng/lượng sau đó lại tăng 600.000 đồng/lượng.

Đến đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu lại giảm 900.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu chiều nay giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn đảo chiều liên tục. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng nhẫn của các thương hiệu khác hôm nay cũng biến động mạnh.

Tại Doji, vàng nhẫn 9999 đầu giờ sáng giảm 1 triệu đồng/lượng, sau đó bật tăng 300.000 đồng/lượng. Đến chiều, giá lại quay đầu giảm 300.000 đồng/lượng và được niêm yết ở mức 149,5–152,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, so với chốt phiên hôm qua, vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra với vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC. Mở cửa phiên, giá giảm 1,5 triệu đồng/lượng rồi tăng lại 500.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, đến chiều, giá tiếp tục được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 148,7–151,2 triệu đồng/lượng. Tính chung, vàng nhẫn SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC cũng ghi nhận biến động liên tục. Sáng nay, giá giảm 1,4 triệu đồng/lượng rồi phục hồi 600.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, đầu giờ chiều, giá lại giảm thêm 500.000 đồng/lượng, về mức 151,2–153,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với kết phiên hôm qua, vàng miếng SJC hiện thấp hơn 1,3 triệu đồng/lượng.