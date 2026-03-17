Giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2026

Lúc 22h ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.996 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.999 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý chịu áp lực bán nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giảm khi chứng khoán Mỹ phục hồi và giá dầu thô suy yếu so với mức đỉnh trong đêm. Nhà đầu tư theo dõi các dữ liệu kinh tế mới của Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các yếu tố chính tác động đến thị trường gồm: đồng USD biến động, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Cuộc xung đột tại Iran tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng. Nhiều vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực Trung Đông, trong đó có các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ và hạ tầng vận tải. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn.

Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết khoảng 86 triệu thùng dầu có thể được đưa ra thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng ảnh hưởng tới diễn biến của vàng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Khảo sát Empire State Manufacturing Survey của Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy hoạt động sản xuất trong tháng 3 suy yếu. Chỉ số sản xuất giảm xuống -0,2 điểm, thấp hơn nhiều so với mức 7,1 điểm của tháng trước và thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Tuy nhiên, một số thành phần trong báo cáo vẫn cho tín hiệu tích cực. Chỉ số đơn đặt hàng mới tăng lên 6,4 điểm, trong khi chỉ số việc làm tăng lên 5,8 điểm.

Áp lực lạm phát trong lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ số Prices Paid giảm mạnh xuống 36,6 điểm so với 49,1 điểm của tháng trước.

Những dữ liệu trái chiều khiến thị trường vàng chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/3/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/3. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 179,8-182,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vàng đang duy trì vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce.

Giá vàng vẫn nằm trong biên độ dao động hình thành từ đầu tháng 3, với vùng kháng cự quanh 5.160 USD/ounce. Nếu giá vượt 5.207 USD/ounce, tín hiệu kỹ thuật của thị trường có thể cải thiện và mở ra khả năng tăng giá.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng diễn biến của vàng hiện chịu ảnh hưởng mạnh từ mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán, giá năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong vài năm qua giá vàng và thị trường cổ phiếu đã tăng cùng nhau thay vì vận động ngược chiều như nhiều nhà đầu tư thường kỳ vọng. Khi chứng khoán tăng mạnh, dòng tiền cũng chảy vào thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, khi thị trường cổ phiếu điều chỉnh, một phần dòng vốn đầu cơ cũng rút khỏi vàng và bạc, tạo áp lực giảm giá.

Lusk cho rằng diễn biến hiện nay phản ánh quá trình nhà đầu tư giảm bớt các vị thế mua lớn đã tích lũy trong thời gian dài. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh và bất ổn địa chính trị gia tăng, nhiều nhà đầu tư lựa chọn thu hẹp vị thế để giảm rủi ro.

Giá vàng trong thời gian gần đây có xu hướng biến động cùng chiều với các thị trường tài sản khác, đặc biệt là chứng khoán. Điều này cho thấy vai trò trú ẩn truyền thống của vàng đang tạm thời suy yếu trong ngắn hạn.

Theo Lusk, thị trường đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột tại Trung Đông. Thời gian và mức độ lan rộng của cuộc chiến sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng của các thị trường tài chính, bao gồm cả vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 5.000-5.200 USD/ounce. Nếu áp lực bán gia tăng cùng với sự suy yếu của thị trường chứng khoán, kim loại quý này có thể giảm xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ mới.