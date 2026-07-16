Giá vàng thế giới hôm nay 16/7/2026

Tính tới 20h30 ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.060 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.072 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 6,3% (tương đương giảm 275 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 15/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tối 15/7 tăng nhẹ khoảng 0,2% lên 4.060 USD trong bối cảnh có thêm tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát thấp hơn dự kiến.

Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư thông báo rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) chính thức đã giảm 0,3% trong tháng 6, sau khi điều chỉnh giảm mức tăng 0,6% của tháng 5. Dữ liệu lạm phát mới nhất yếu hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đã dự báo mức không đổi.

Theo báo cáo, trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn tổng thể tăng 5,5%, thấp hơn so với dự báo 6,2%.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,2% trong tháng trước, sau khi điều chỉnh giảm mức tăng 0,1% trong tháng 5. Trong 12 tháng qua, chỉ số giá sản xuất cốt lõi đã tăng 5,1%.

Giá vàng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Hiền

Tâm lý đối với vàng được cải thiện khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trước đó, hôm 14/7, Mỹ công bố CPI tổng thể giảm 0,4% trong tháng 6 sau khi tăng 0,5% trong tháng 5. CPI lõi so với cùng kỳ giảm từ 2,9% xuống 2,6%.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 15/7, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng theo biến động giá thế giới. Giá vàng nhẫn một số thương hiệu quay đầu giảm.

Tới cuối phiên giao dịch, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 15/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 15/7 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Như vậy, có thêm những tín hiệu cho thấy, lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt. Đây là yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn tới quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ. Với lạm phát thấp hơn, áp lực để Fed tăng lãi suất cũng sẽ giảm bớt.

Tuy nhiên, có một thực tế là, giá dầu tăng mạnh trong 3 phiên gần đây, với dầu WTI đã trở lại trên 80 USD/thùng và dầu Brent đã vượt 85 USD/thùng, so với mức dưới 70 USD/thùng trong tuần trước. Giá dầu tăng cao, nếu kéo dài, có thể đẩy mặt bằng giá hàng hóa đi lên trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, những tuyên bố cứng rắn của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh khi ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát và bảo vệ sức mua của đồng USD. Nếu lạm phát tiếp tục tiến gần mục tiêu 2%, niềm tin vào tài sản định danh bằng USD, đặc biệt là trái phiếu Kho bạc Mỹ, sẽ được củng cố.

Một chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ kéo đồng USD đi lên. Khi đó, vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Dù vậy, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Đó là sự bất định của thị trường tài chính quốc tế, căng thẳng địa chính trị, cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, với sự thiếu động lực từ chính sách tiền tệ nới lỏng, vàng được dự báo khó có những đợt bứt phá lớn như trong năm 2024 hay 2025.