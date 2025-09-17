Giá vàng thế giới hôm nay 17/9/2025

Tới 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.690 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.728 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/9 cao hơn khoảng 40,6% (tương đương tăng 1.065 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 118,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 16/9 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên gần ngưỡng 3.700 USD/ounce. Áp lực bán chốt lời và sự thận trọng của giới đầu tư trước một bước ngoặt chính sách tiền tệ của Mỹ là yếu tố kìm hãm vàng đi lên.

Trong phiên giao dịch đêm 16/9, thị trường vàng chùng lại sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ khá tích cực, tăng 0,6% trong tháng 8. Thông tin này làm giảm bớt đôi chút nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ. Nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng giảm nhẹ. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng bán lẻ trong tháng 8 chỉ ở mức 0,2%.

Giá vàng SJC trước bước ngoặt mới. Ảnh: HH

Tính trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 5%.

Thông thường, đồng USD sẽ tăng mạnh và giá vàng sẽ giảm nhanh trước những thông tin kinh tế tích cực. Nhưng lần này, đồng USD vẫn tiếp tục suy yếu, còn vàng chỉ giảm nhẹ.

Cụ thể, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm hơn 0,4% xuống 96,8 điểm.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/9/2025

Trong nước, giá vàng tăng nhanh trở lại. Tới cuối phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng.

Hôm 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt thị trường ngoại hối và vàng, sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. NHNN được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Thủ tướng cũng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, trong đó xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ ngày 16/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới liên tục tăng trong những ngày qua và đã lập kỷ lục cao mới, ở sát ngưỡng 3.700 USD/ounce. Đây là mức giá trước đó được nhiều tổ chức dự báo, nhưng đã tăng nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Thông thường, mỗi khi giá vàng chạm tới những mốc quan trọng như vậy thường quay đầu giảm khá mạnh rồi sau đó tích lũy dần mới tăng vọt trở lại. Tuy nhiên, lần này, mức điều chỉnh giảm khá ít. Giá vàng giao ngay chỉ lùi trở lại về mức 3.685 USD/ounce rồi lại đảo chiều đi lên.

Hiện còn rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Trước mắt, khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc vào rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam). Đây sẽ là bước ngoặt đảo chiều chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng USD có thể còn giảm sâu hơn, qua đó đẩy vàng đi lên nếu Fed bất ngờ giảm 0,5 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, vàng vẫn còn được hỗ trợ bởi những căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ukraine cho tới Trung Đông.