Giá vàng thế giới hôm nay 18/10/2025

Thị trường vàng thế giới mở đầu ngày 17/10 theo giờ New York (tối cùng ngày tại Việt Nam) với những diễn biến đầy biến động.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau khi vượt mốc dưới 4.200 USD/ounce vào ngày 16/10 và lập đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce tại thị trường châu Á – châu Âu sáng 17/10 (tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng), giá vàng giao ngay bất ngờ quay đầu giảm mạnh.

Có thời điểm, vàng mất tới 160 USD/ounce – tương đương gần 3,7%, lùi về 4.215 USD/ounce, tức giảm khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Lo ngại về các khoản vay xấu tại hai ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên quan ngại về chất lượng tín dụng và cho thấy sự mong manh của thị trường chứng khoán trị giá 28.000 tỷ USD. Cổ phiếu ngân hàng Mỹ tiếp tục giảm, sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm khiến thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu chao đảo.

Nhà đầu tư lo ngại rủi ro tiềm ẩn vẫn chưa được bộc lộ hết, mặc dù một số chuyên gia cho rằng đợt bán tháo này chỉ mang tính tạm thời và các ngân hàng khu vực vẫn dự phòng tốt cho các khoản lỗ tiềm năng.

Zions Bancorp và Western Alliance Bancorp tiết lộ các khoản lỗ do gian lận cho vay, trong đó ngân hàng con của Zions - California Bank & Trust - đã cho vay 60 triệu USD. Các tiết lộ này khiến 74 ngân hàng lớn nhất của Mỹ mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường trong tuần.

Chỉ số USD giảm ngày thứ tư liên tiếp, hướng đến mức giảm tuần mạnh nhất trong hơn hai tháng, do tín hiệu ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lo ngại mới về ngân hàng khu vực Mỹ.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, còn lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống dưới 4%.

Nhà giao dịch hiện tăng cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất, với kỳ vọng 53 điểm cơ bản vào cuối năm, so với 46 điểm hôm thứ Tư.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất từng bước 0,25% để hỗ trợ thị trường lao động đang yếu. Trong khi đó, Thống đốc Stephen Miran cho rằng mức cắt giảm 0,5% có thể phù hợp hơn trong cuộc họp FOMC sắp tới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết có “rủi ro giảm mạnh đối với tăng trưởng toàn cầu” do xung đột thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại. Sau nhiều tháng tương đối ổn định, căng thẳng Mỹ - Trung bùng phát trong những tuần gần đây khi Washington mở rộng hạn chế công nghệ và đề xuất áp thuế với tàu Trung Quốc vào cảng Mỹ. Đáp lại, Bắc Kinh áp dụng biện pháp tương tự, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu chiến lược khác.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/10/2025

Ngày 17/10, giá vàng miếng SJC tăng lên mức 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 150-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 4,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji lên mức 151,4-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 5,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi liên tục lập đỉnh lịch sử.

Các yếu tố hỗ trợ chính gồm kỳ vọng Fed hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn giữa bối cảnh rủi ro gia tăng trong hệ thống ngân hàng khu vực Mỹ và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, việc giá vàng tăng quá nhanh có thể khiến lực chốt lời xuất hiện trong ngắn hạn, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. Do đó, xu hướng chung của vàng vẫn là tăng trong biên độ hẹp với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, vùng giá 4.250-4.350 USD/ounce sẽ là khu vực quan sát quan trọng để xác định động lực tăng tiếp theo.

Josh Phair, CEO của Scottsdale Mint, nhận định có thể liên hệ tình trạng hỗn loạn hiện tại với kịch bản dài hạn, trong đó vai trò của đồng USD bị thách thức bởi các tài sản hữu hình như vàng và bạc. Ông dự báo giá vàng có thể tăng hơn 600%, từ mức trên 4.200 USD/ounce hiện nay.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, các chủ nợ nước ngoài nắm khoảng 8.500 tỷ USD nợ chính phủ Mỹ, trong khi dự trữ vàng quốc gia là 261,5 triệu ounce. Nếu quy đổi toàn bộ nợ này bằng vàng, giá vàng khi đó tương ứng vượt mức 32.500 USD/ounce.