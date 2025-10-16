Hàng trăm người xếp hàng chờ mua nhưng chỉ còn vàng trang sức

Khảo sát sáng nay (16/10) tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều khách hàng đã xếp hàng từ tờ mờ sáng để chờ mua vàng, tuy nhiên các cửa hàng lớn đồng loạt thông báo hết hàng, chỉ còn bán vàng trang sức và mua vào.

Tại Bảo Tín Minh Châu, cảnh xếp hàng kéo dài đã trở nên quen thuộc trong mấy ngày qua. Sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu lên mức cao kỷ lục, niêm yết ở 151-154 triệu đồng/lượng, vượt trội so với các thương hiệu khác.

Bà Vân (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết mấy ngày nay bà đều đi từ sớm, xếp hàng chờ mua vàng nhưng chưa mua được chỉ nào. “Dù cửa hàng chính thức thông báo ngừng bán vàng miếng và vàng nhẫn, bà vẫn chờ với hy vọng mua được vàng.

“Cửa hàng thông báo ngừng bán vàng, nhưng tôi cố ngồi chờ, biết đâu họ mở bán bất ngờ thì còn kịp mua”, bà chia sẻ.

Nhiều thương hiệu vàng thông báo hết hàng. Ảnh: D.Anh

Người dân vẫn ngồi chờ bên ngoài. Ảnh: D.Anh

Nhân viên bán hàng tại Bảo Tín Minh Châu xác nhận tình trạng mua vàng đang rất khó khăn. Cửa hàng hiện không bán vàng miếng và vàng nhẫn, chỉ bán vàng trang sức. Nhu cầu mua của người dân rất lớn, vượt quá khả năng cung ứng. Cửa hàng vẫn chưa biết thời điểm nào có thể mở bán trở lại.

Tuần trước, cửa hàng vẫn duy trì bán với hạn mức mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng và chỉ bán 50-100 suất mỗi buổi sáng. Nhiều người phải có mặt từ 5h sáng để lấy số thứ tự, nhưng nay ngay cả hạn mức đó cũng không còn.

Tình trạng tương tự diễn ra tại các cửa hàng vàng khác trên phố. Tại Phú Quý, nhân viên bảo vệ thông báo: “Cửa hàng tạm hết vàng để bán từ nhiều ngày nay. Khách nào cần mua vàng trang sức thì sẽ phục vụ bình thường”.

Không khí tại đây yên ắng hơn so với Bảo Tín Minh Châu, nhưng vẫn có những nhóm khách hàng đứng bên ngoài hỏi han thông tin. Giá vàng nhẫn tại Phú Quý sáng nay điều chỉnh tăng, ở mức 146,1-149,1 triệu/lượng.

Không chỉ vàng, cả bạc cũng không còn hàng. Ảnh: D.Anh

Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhân viên bán hàng cũng lặp lại thông điệp “hết hàng”. “Chúng tôi đang ưu tiên trả vàng cho những khách đặt mua trước đó, đồng thời bán vàng trang sức và nhẫn cưới. Chưa có thông báo chính thức về thời điểm bán lại vàng miếng”, nhân viên cửa hàng cho hay.

Các thương hiệu vàng lớn khác như DOJI, PNJ và SJC cũng ngừng bán vàng miếng trong nhiều ngày qua. Một số cửa hàng chỉ duy trì hoạt động mua vào, trong khi nguồn cung vàng miếng bán ra gần như “đóng băng”.

Trong khi đó, tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ), đầu giờ chiều, bảo vệ tại đây đã dán thông báo “Tạm ngừng giao dịch vàng nhẫn”.

Cửa hàng kinh doanh của SJC hết vàng để bán. Bảo vệ phải ngăn người tới mua. Ảnh: Trần Chung

Công ty này cũng dán mã QR bên ngoài để người dân quét mã đăng ký mua vàng miếng SJC online. Tuy nhiên, trang web đăng ký mua vàng bị quá tải và không thể đăng nhập. Do đó, người dân rất khó mua vàng miếng SJC. Nhiều người đến mua vàng đành quay về trong tâm trạng chán nản.

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), một bảo vệ cho hay ngay từ lúc mở cửa (7h sáng) có khoảng 400-500 khách xếp hàng chờ mua vàng. Số lượng vàng SJC và vàng nhẫn bán hết gần như ngay lập tức. Cửa hàng này không chấp nhận hình thức đặt cọc trước để chờ mua vàng vào hôm sau.

Bên trong tiệm, nhiều tủ trưng bày vàng trống trơn. Theo một nhân viên bán hàng, cửa hàng còn lại chủ yếu là vàng trang sức 18K. Nhiều mặt hàng vàng gần như hết sạch.

Tủ vàng tại tiệm vàng Mi Hồng hết nhẵn vàng SJC, vàng nhẫn và nhiều sản phẩm vàng. Ảnh: Trần Chung

Đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng lâu năm tại xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) nhận xét, cửa hàng đã bán vàng hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng hết sạch vàng như hiện nay.

Vị này cho biết hầu hết các tiệm kinh doanh vàng tại đây đều hết sản phẩm để bán. Do đó, cửa hàng tạm dừng nhận đơn bán trực tiếp và đơn đặt mới để có thời gian kịp sản xuất, trả vàng cho các đơn hàng cũ của khách hàng đặt trước.

Phía cửa hàng thừa nhận, phần lớn người đến mua là dân đầu cơ. Họ muốn mua vàng lướt sóng kiếm lời chênh lệch, nhưng rủi ro là rất lớn.

Vì sao người dân đổ xô mua vàng giá đỉnh?

Tình trạng hết hàng diễn ra đồng loạt tại các cửa hàng lớn phản ánh rõ nét sự sốt nóng của thị trường vàng những tuần gần đây. Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới, khiến nhu cầu tích trữ tăng vọt.

Mở cửa sáng nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 146,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến 10h08' ngày 16/10, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức kỷ lục 147,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trao đổi với VietNamNet, TS Huỳnh Thanh Điền - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận định, có 2 yếu tố dẫn đến việc người dân đổ xô đi mua vàng bất chấp giá vàng tăng cao.

Thứ nhất, người dân kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, cùng với đó là tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Thứ hai, lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp khiến dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư, đầu cơ khác; trong đó, vàng là một lựa chọn.

Công ty SJC dán mã QR bên ngoài để người dân quét mã đăng ký mua vàng miếng online. Ảnh: Trần Chung

Tuy nhiên, cũng theo ông Điền, giá vàng đang tăng giá quá nhanh, rất khó dự báo được giá vàng sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới. Với chính sách dễ thay đổi của Tổng thống Mỹ, việc kim loại quý có khả năng quay đầu, giảm giá sâu là bình thường.

Bên cạnh đó, nếu có đủ nguồn cung, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng sẽ được giảm. Do đó, mua vàng lúc này sẽ rất rủi ro.

Ngoài ra, quy định mới liên quan đến cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng khá khắt khe. Hiện số lượng các doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng và ngân hàng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng không nhiều. Bên cạnh đó, các quy định khác như sản xuất, tiêu chuẩn, thương hiệu vàng.

Đối với việc nhập khẩu vàng miếng hay nguyên liệu vàng, nếu được cấp phép, bản thân doanh nghiệp cũng có thể chưa nhập được ngay. Doanh nghiệp cần tìm đối tác, xử lý các thủ tục liên quan, hoàn thiện quy trình nội bộ liên quan.

“Do đó, để thị trường có thêm thương hiệu vàng miếng, tăng nguồn cung, có thể sẽ cần tới vài tháng, hoặc cả nửa năm”, ông nói.