Giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2025

Lúc 20h ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.251 USD/ounce, tăng 0,99% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 ở mức 4.261 USD/ounce.

Giá vàng thế giới duy trì vững chắc trên mức 4.200 USD/ounce, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố báo cáo cho thấy sự suy giảm mạnh trong lĩnh vực sản xuất.

Chỉ số triển vọng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tháng 10 đã giảm xuống âm 12,8 điểm, trong khi tháng 9 phục hồi mạnh lên 23,2. Số liệu này thấp hơn nhiều so với dự báo 8,6 trong tháng này.

Báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất trong khu vực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. Điều này có thể làm gia tăng sự bất ổn về sức khỏe kinh tế Mỹ, trong khi triển vọng chung vẫn khó xác định.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết khảo sát sản xuất Empire State của họ đã tăng lên 10,7 trong tháng 10, cho thấy sự cải thiện đáng kể so với mức âm 8,7 trong tháng 9. Các nhà phân tích nhận định rằng những số liệu kém khả quan sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại quý này.

Nhiều cửa hàng thông báo hết hàng. Ảnh: Duy Anh

Liên quan tới căng thẳng thương mại, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent cho biết Mỹ có thể gia hạn việc tạm dừng áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc thêm hơn 3 tháng nếu Trung Quốc dừng kế hoạch áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt đối với xuất khẩu đất hiếm.

Hiện Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thực hiện một loạt “thỏa thuận đình chiến” kéo dài 90 ngày, với hạn chót tiếp theo vào tháng 11. Theo Bloomberg, các nhà kinh tế nhận định, những động thái mới nhất của cả hai bên là nỗ lực tích lũy “con bài thương lượng” trước thềm cuộc gặp cấp cao dự kiến sắp tới.

Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết chấm dứt việc mua dầu từ Nga, đánh dấu bước tiến trong việc tháo gỡ căng thẳng ngoại giao và thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ.

Phía chính phủ Ấn Độ chưa xác nhận việc tuân thủ yêu cầu của Washington, song cho biết họ đang tăng cường hợp tác năng lượng với Mỹ. Ông Trump nói rằng ông Modi đã đảm bảo Ấn Độ sẽ không còn mua dầu của Nga, gọi đây là “một bước đi lớn”, đồng thời bày tỏ mong muốn Trung Quốc cũng sẽ làm điều tương tự.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/10/2025

Kết phiên giao dịch 16/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua, kết phiên ở mức 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 147-149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức giá 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

David Kelly, Giám đốc chiến lược toàn cầu của J.P. Morgan Asset Management, cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sớm có thể làm gia tăng lạm phát, do đó nhà đầu tư nên đa dạng hóa sang tài sản thay thế và quốc tế, như vàng.

Kelly dự báo CPI Mỹ sẽ tăng từ 2,8% lên 3,5% vào quý IV/2025, rồi giảm lại 2,8% vào cuối 2026. Ông cảnh báo lạm phát giá tài sản đang nghiêm trọng: giá nhà tăng 51% và S&P 500 tăng 111% trong 6 năm qua.

Ông góp ý Fed không nên tiếp tục hạ lãi suất chỉ để giảm chi phí vay của chính phủ, việc này có thể làm mất niềm tin thị trường và đẩy lãi suất dài hạn tăng trở lại. Tuy nhiên, Kelly vẫn dự đoán Fed sẽ cắt 0,25% lãi suất vào tháng 9 và 12, dù nền kinh tế chưa thực sự cần thiết.

Theo Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên chấp nhận chi phí cơ hội và nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư, bởi giá vàng có thể tăng gấp đôi so với mức đỉnh hiện tại.

Tại hội nghị ở Washington, ông nói: "Tôi không phải là người mua vàng, việc nắm giữ nó tốn khoảng 4% chi phí. Nhưng trong môi trường hiện tại, giá vàng hoàn toàn có thể tăng lên 5.000 hoặc 10.000 USD/ounce".