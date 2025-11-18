Giá vàng thế giới hôm nay 18/11/2025

Lúc 20h ngày 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.070 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.080 USD/ounce.

Ngày 12/11, Chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa - đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu ngân sách mà Thượng viện đã phê chuẩn hôm 10/11 và Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật vào tối cùng ngày.

Ngày 14/11, Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng cho một loạt nông sản nhập khẩu như cà phê, cacao, chuối, thịt bò và một số loại phân bón. Đây chủ yếu là các mặt hàng Mỹ không sản xuất được hoặc sản xuất không đủ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục có những bất đồng về việc có nên hạ lãi suất lần thứ ba trước cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm. Đồng thời, những thay đổi sắp tới trong thành phần ủy ban hoạch định lãi suất đang bắt đầu ảnh hưởng đến định hướng chính sách của Fed trong năm tới.

Theo FedWatch Tool, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 46% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới, giảm so với hơn 50% của ngày hôm trước, hơn 70% của tuần trước và 95,5% cách đây một tháng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thông báo sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ Năm (20/11), sau khi bị hoãn do việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. BLS cũng sẽ công bố thu nhập điều chỉnh theo lạm phát của tháng 9 vào thứ Sáu (21/11). Các dữ liệu mới sẽ giúp làm rõ tình hình kinh tế Mỹ.

Liên quan đến giá dầu, OPEC+ cho biết họ sẽ không cắt giảm sản lượng vào năm tới, dù dự báo dư cung toàn cầu có thể khiến giá dầu giảm.

Một cuộc khảo sát của Bloomberg cho thấy OPEC+ dự kiến giữ nguyên mức sản lượng hiện tại. Mặc dù nhiều chuyên gia lo ngại dư cung dầu thô sẽ xuất hiện trong năm tới, nhưng tình trạng dư cung này không đủ mạnh để đẩy giá dầu xuống thấp và buộc OPEC+ phải đảo ngược các đợt tăng sản lượng đã thực hiện trong năm nay.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/11/2025

Ngày 17/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm xuống mức 148,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ xuống mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên được giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, giữ quan điểm lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán, đặc biệt khi chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực nhưng vẫn trụ trên vùng hỗ trợ 6.600 điểm, có thể gây áp lực lên hầu hết tài sản, ngoại trừ đồng yên Nhật.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cũng nghiêng về xu hướng tăng giá, nhưng không kỳ vọng vàng sẽ sớm tạo bứt phá. Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy tương tự các chu kỳ trước khi xuất hiện những nhịp tăng mạnh.

Thị trường ghi nhận hoạt động chốt lời sau đà tăng quá mạnh. Chiến lược hợp lý lúc này là mua khi giá điều chỉnh về mức hỗ trợ và thận trọng khi vàng tiến gần các vùng kháng cự. Mốc 4.000 USD vẫn là vùng quan trọng và chỉ khi giá rơi xuống dưới 3.895 USD thì quan điểm tăng giá mới bị thách thức.

Theo chuyên gia Michael Moor của MoorAnalytics, vàng vẫn có nguy cơ giảm giá. Dựa trên hệ thống phân tích kỹ thuật nhiều khung thời gian, Moor phân tích các tín hiệu gần đây đang cho thấy áp lực điều chỉnh gia tăng, đặc biệt khi vàng đã điều chỉnh giảm sau một loạt vùng giá cảnh báo trước đó.

Một số tín hiệu ngắn hạn đã kích hoạt nhịp giảm gần đây và nếu vàng tiếp tục phá vỡ các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, áp lực bán có thể kéo dài.