Ghi nhận tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong sáng nay, lượng khách đến giao dịch vàng miếng ở mức vừa phải, không xảy ra tình trạng chen lấn như giai đoạn giá vàng "nóng sốt" cách đây một tháng. Nhiều người vẫn lựa chọn mua vàng tích trữ thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng.

Bà Phương (55 tuổi) cho biết bà mua 5 chỉ vàng làm khoản để dành cho con gái thứ hai vừa trúng tuyển đại học. Con bà nhập học từ đầu tháng 9, nhưng đến nay sổ tiết kiệm mới đến hạn tất toán nên bà mới có điều kiện mua vàng.

Thời điểm cuối tháng trước, giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng tại Trần Nhân Tông rơi vào tình trạng khan hàng; người mua phải xếp hàng dài từ sáng sớm và mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ.

“Sáng nay tôi chỉ phải chờ khoảng 40 người. Cửa hàng có sẵn vàng miếng và cho mua đủ 5 chỉ nên tôi cảm thấy khá may mắn. Trước đây có lúc xếp hàng rất lâu mà chỉ mua được 1 chỉ. Để mua được 5 chỉ, có thời điểm tôi phải lui tới đây cả tháng”, bà Phương nói.

Khách hàng xếp hàng mua vàng. Ảnh: D.A

Bà Phương cho biết thêm, năm 2023, khi con trai lớn đỗ đại học, bà cũng từng mua nửa cây vàng miếng SJC làm khoản tích lũy. Khi đó, giá vàng chỉ khoảng 69 triệu đồng/lượng, đến nay đã tăng đáng kể. Hiện giá vàng miếng SJC lên tới 151 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi, 5 chỉ vàng có giá khoảng 75,5 triệu đồng, tức tăng hơn 41 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh khác cũng duy trì thói quen này như một hình thức tiết kiệm an toàn. Chị Mỹ Hạnh (Cầu Giấy) cho biết mỗi năm chị đều mua 1-2 chỉ vàng vào dịp sinh nhật con để làm của để dành. Sau gần 10 năm, số vàng tích lũy đã tăng giá gấp nhiều lần so với thời điểm mua.

Mỗi dịp lễ, Tết hoặc sinh nhật, con chị Hạnh nhận được vài triệu đồng tiền mừng tuổi từ người thân. Thay vì để tiền nằm trong heo đất, chị Hạnh gom lại và mua một chỉ vàng, coi đó là khoản tiết kiệm dài hạn, cũng là tài sản dự phòng khi cần chi tiêu lớn hoặc trang trải học hành cho con trong tương lai.

Khảo sát tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông trong sáng nay cho thấy, lượng khách mua vàng không còn đông như các đợt cao điểm trước đây.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khách hàng được mua tối đa 5 chỉ mỗi lượt, thay vì giới hạn 1 chỉ như giai đoạn căng thẳng nguồn cung trước đó.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì hoạt động mua bán ổn định, nguồn hàng sẵn có, lượng khách đến giao dịch khá ổn định. Không khí giao dịch nhìn chung trật tự, không xảy ra tình trạng xếp hàng kéo dài như thời điểm giá vàng tăng mạnh trong tháng trước.