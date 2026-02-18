Trên thế giới, tới 20h ngày 17/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.915 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.937 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/2 cao hơn khoảng 13,4% (tương đương tăng 580 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 155 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 26 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/2, trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Thanh khoản thấp có thể đã góp phần không nhỏ trong đợt giảm giá này.

Trong phiên đầu tuần - cũng là ngày cuối cùng năm Ất Tỵ, giá vàng giao ngay đã giảm mạnh từ ngưỡng 5.040 USD/ounce cuối tuần trước xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm 17/2 (giờ Việt Nam - cũng là ngày đầu tiên năm Bính Ngọ), giá vàng trên thị trường Mỹ giảm thêm khoảng 80 USD, tương đương giảm gần 1,6% xuống 4.915 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: HH

Vàng giảm mạnh khi xuất hiện hiện tượng thanh lý vị thế mua từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Giới đầu tư chưa nhìn thấy các yếu tố hỗ trợ mới để duy trì đà đi lên của các mặt hàng kim loại quý trong đó có vàng và bạc.

Bên cạnh đó, Mỹ và Iran tổ chức đàm phán tại Geneva. Iran và Mỹ đã gặp nhau trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ hôm nay, nhằm tránh xung đột leo thang ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo năm ngoái.

Cuộc đàm phán được Oman làm trung gian. Các quan chức Iran đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về các hoạt động làm giàu uranium của họ nhưng đã gắn bất kỳ sự nhượng bộ nào với việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, cả hai bên đều tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Mỹ đang triển khai tàu sân bay thứ hai đến khu vực.

Trong nước, trong phiên giao dịch trước lễ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều ở mức cao.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 14/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 14/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 14/2 ở mức 26.300 đồng/USD (mua) và 26.350 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giới đầu tư cũng theo dõi những tín hiệu về mối quan hệ giữa 2 cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc hội đàm tại Munich, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Munich vào cuối tuần trước, khi hai nước chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh vào tháng Tư. Ông Vương Nghị kêu gọi năm 2026 sẽ là năm mà Trung Quốc và Mỹ tiến tới sự tôn trọng lẫn nhau, và hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trên Kitco, chuyên gia đến từ OANDA cho rằng, giá vàng có thể sẽ điều chỉnh mạnh nếu các rủi ro địa chính trị giảm bớt. Còn David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cho biết ông nhận thấy một số rủi ro giảm giá đối với vàng. Theo đó, vàng có thể cần phải điều chỉnh thêm trước khi giá tăng cao hơn.