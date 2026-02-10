Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/2 trên thị trường châu Á, giá vàng giảm khá mạnh, có lúc về dưới ngưỡng 5.020 USD/ounce sau khi tăng vọt, có lúc lên gần 5.100 USD/ounce trên thị trường Mỹ.

Trong nước, giá vàng miếng SJC nhích theo thế giới trong vài phiên gần đây, từ mức 172,2 triệu đồng/lượng (giá bán) ghi nhận hôm 6/2 lên 176,5 triệu đồng hôm 7/2, rồi 181,2 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 9/2. Tới sáng 10/2, giá vàng SJC vẫn quanh mức 181 triệu đồng/lượng, chỉ còn thấp khoảng 9 triệu đồng so với đỉnh cao ghi nhận hôm 29/1.

Áp lực bán cho thấy thị trường chưa sẵn sàng với mức giá cao hơn sau khi giá vàng ghi nhận 2 đợt lao dốc mạnh, từ đỉnh 5.600 USD/ounce hôm 29/1 xuống 4.400 USD/ounce hôm 2/2 và một cú rơi từ 5.060 USD/ounce xuống 4.720 USD/ounce từ 4-6/2.

Những phiên lao dốc mạnh đã khiến giới đầu tư thận trọng hơn và có lẽ thị trường đang lập một mặt bằng giá mới ổn định hơn, quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce, không còn tăng liên tục như trong phần lớn thời gian của tháng 1.

Đêm qua, giá vàng tăng mạnh lên mốc 5.100 USD/ounce khi đồng USD suy yếu, trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị bước vào một tuần có rất nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố, có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Thông tin Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 1, nối dài chuỗi mua ròng lên 15 tháng cũng góp phần duy trì lực đẩy hỗ trợ cho giá vàng đi lên trong phiên giao dịch đêm qua.

Hoạt động mua vàng đều đặn của ngân hàng trung ương nhiều nước và các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính… đã trở thành một bệ đỡ quan trọng giúp ổn định thị trường vàng và cũng được xem là các chỉ báo cho triển vọng tương lai của mặt hàng kim loại quý.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá bạc tăng hơn 8% lên trên 83 USD/ounce sau khi đã tăng gần 10% trong phiên trước đó. Giá bạc lập đỉnh 121,6 USD hôm 29/1 và cùng với vàng lao dốc vào cuối tháng trước và đầu tháng này.

Giá vàng lấy lại mốc 5.000 USD/ounce - một tín hiệu tích cực cho kim loại quý này. Ảnh: HH

Triển vọng thị trường vàng và bạc ra sao?

Như vậy, giá vàng và bạc đã hồi phục mạnh mẽ trong những ngày gần đây với vàng hồi phục nhanh và mạnh hơn so với bạc.

Giá vàng và bạc đang trở lại các mốc giá quan trọng nhờ một đồng USD suy yếu trở lại. Đối với vàng, đó là mốc 5.000 USD/ounce và bạc là 80 USD/ounce.

Trên Kitco, chuyên gia TD Securities cho rằng, kỳ vọng đang gia tăng về các dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu, đặc biệt là về thị trường lao động. Điều này cùng với những lo ngại dai dẳng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đẩy giá đồng USD xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Tuy nhiên, mức độ tăng giá đã chậm lại và áp lực chốt lời gia tăng nhanh chóng mỗi khi vàng ghi nhận những cú bứt phá.

Về dài hạn, vàng được đánh giá vẫn trong xu hướng đi lên. Sau mấy phiên bán ròng liên tiếp, quỹ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng vàng. Một đồng USD suy yếu và nợ công của Mỹ tiếp tục leo thang vẫn là yếu tố hỗ trợ vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY) không còn xa mức đáy của 4 năm được thiết lập trong đợt bán tháo tài sản Mỹ gần đây.

Đồng bạc xanh còn chịu thêm áp lực sau khi một đồng tiền chủ chốt khác tăng giá mạnh. Đồng yen của Nhật tăng sau cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản với chiến thắng áp đảo của nữ Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae. Trung Quốc và Nhật gần đây bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ và có thể còn tiếp tục bán ra.

Việc giá vàng quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce cũng được xem là một tín hiệu cho sự thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc tiền tệ toàn cầu, giữa niềm tin vào các đồng tiền pháp định và các loại tài sản an toàn khác. Sau đại dịch Covid, các nước đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế. Lạm phát cũng gia tăng bởi cuộc chiến kinh tế - công nghệ Mỹ-Trung, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi và cuộc chiến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là các yếu tố khiến dòng tiền vẫn không ngừng chảy vào vàng.

Dù vậy, trước mắt, thị trường vàng được dự báo còn dao động mạnh trong ngắn hạn do ảnh hưởng của 2 cú lao dốc gần đây.