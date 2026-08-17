Giá vàng thế giới hôm nay 17/8/2026

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số sản xuất Empire State ngày 17/8, số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng ngày 18/8, biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 19/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất Philadelphia Fed ngày 20/8, cùng PMI tổng hợp sơ bộ của S&P Global ngày 21/8.

Thị trường sẽ đón nhận thêm nhiều dữ liệu về hoạt động sản xuất và nhà ở Mỹ. Ngày 17/8, chỉ số sản xuất Empire State sẽ được công bố. Các khảo sát sản xuất khu vực đang được quan tâm nhiều hơn. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm dấu hiệu cho thấy lãi suất cao và nhu cầu yếu đang gây sức ép lên hoạt động sản xuất.

Ngày 18/8, thị trường sẽ theo dõi số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng. Sau đó là báo cáo doanh số nhà chờ bán.

Thị trường nhà ở là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với lãi suất. Các dữ liệu này sẽ cho thấy chính sách tiền tệ thắt chặt đang tác động như thế nào đến người dân và hoạt động xây dựng. Nếu thị trường nhà ở tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể tăng lên, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần là biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến được công bố ngày 19/8. Sau các dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến, thị trường đã giảm mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Ngày 20/8, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia.

Ngày 21/8, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của S&P Global. Đây là dữ liệu đầu tiên cung cấp cái nhìn về hoạt động của khu vực tư nhân Mỹ trong tháng 8.

Trong ngắn hạn, triển vọng vàng tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất của Fed, đồng USD và giá dầu. Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm thêm, vàng có thể duy trì xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/8/2026

Ngày 15/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,7-144,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng về xu hướng tăng của vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng giá vàng có xu hướng tăng. Lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất trong tháng trước đều hạ nhiệt nhẹ. Giá cả vẫn tăng nhưng tốc độ đã chậm lại.

Cùng với tốc độ tăng việc làm chậm lại và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, những dữ liệu này khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Ông Checkan cho biết vàng đã tăng mạnh sau loạt dữ liệu mới, bật lên từ vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce. Xu hướng hiện nghiêng rõ về phía tăng.

Theo ông Pavilonis, thị trường vẫn đang dao động trong biên độ tương đối hẹp và chưa có động lực đủ mạnh để xác lập một chu kỳ tăng mới

Về kỹ thuật, vàng đang nằm trên đường trung bình động 200 ngày nhưng vẫn dưới đường trung bình động 200 ngày dịch chuyển. Điều này cho thấy thị trường chưa xác lập được xu hướng tăng rõ ràng.

Pavilonis cho rằng vàng cần một chất xúc tác mạnh hơn để bứt phá. Các dữ liệu kinh tế hiện nay chưa đủ để tạo động lực lớn cho giá. Trong khi đó, một diễn biến địa chính trị căng thẳng có thể thúc đẩy nhu cầu vàng trú ẩn.

Pavilonis cho rằng vàng có thể tăng mạnh nếu xuất hiện lo ngại về lạm phát mất kiểm soát hoặc mất giá tiền tệ. Dòng vốn và vàng dự trữ chuyển dịch khỏi thị trường Mỹ cũng có thể trở thành yếu tố thúc đẩy giá vàng.