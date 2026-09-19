Giá vàng thế giới hôm nay 19/9/2026

Lúc 21h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.355 USD/ounce, tăng 14 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 được niêm yết ở mức 4.383 USD/ounce.

Thị trường tiếp tục đánh giá lại quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Fed đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4% và để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Tác động từ quyết định này đang giảm dần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu đi xuống. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,93-4,94%, giảm từ mức cao 5,04% trong tuần. Đồng USD cũng chững lại sau khi tăng mạnh hậu cuộc họp Fed.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 196.000 trong tuần qua, cho thấy thị trường lao động vẫn chưa phát tín hiệu suy yếu mạnh. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu lạm phát và việc làm sắp tới.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Giá dầu tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với kim loại quý. Dầu Brent hiện quanh 104 USD/thùng, còn WTI khoảng 101 USD/thùng, giảm phiên thứ ba liên tiếp. Thị trường kỳ vọng các tuyến vận chuyển thay thế có thể giúp giảm bớt tác động từ tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường và rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết.

Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến trái chiều trước giờ mở cửa Mỹ. Chứng khoán châu Á phần lớn tăng nhờ giá dầu và áp lực trên thị trường trái phiếu giảm. Các chỉ số chính tại châu Âu giảm nhẹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/9/2026

Ngày 18/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Natixis cho rằng Fed có thể duy trì lập trường cứng rắn hơn so với những tín hiệu được đưa ra trước cuộc họp gần đây. Việc Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 có thể chưa phải lần điều chỉnh cuối cùng trong năm nay, khi các số liệu lạm phát tiếp theo vẫn là yếu tố quyết định.

Các chuyên gia Christopher Hodge và Selin Aker nhận định Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần vào tháng 12 hoặc tháng 1. Natixis nhận định, một lần tăng lãi suất duy nhất vẫn có khả năng xảy ra, nhưng việc tiếp tục điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát trong những tháng tới.

Biểu đồ dot plot mới nhất cho thấy 16/18 thành viên FOMC dự báo lãi suất cuối năm 2026 cao hơn mức hiện tại, hàm ý ít nhất một lần tăng thêm.

Theo Natixis, quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy ông đánh giá chính sách tiền tệ trước đó vẫn còn mang tính hỗ trợ, thay vì đã đủ thắt chặt. Nếu quan điểm này phù hợp với đa số thành viên FOMC, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ cao hơn.

Với giá vàng, triển vọng ngắn hạn tiếp tục chịu sức ép từ khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Nếu các số liệu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, gây áp lực lên kim loại quý. Ngược lại, nếu lạm phát giảm và Fed chỉ tăng lãi suất thêm một lần rồi dừng lại, áp lực lên vàng có thể giảm.

Natixis nhấn mạnh Fed sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Do số liệu lạm phát theo tháng có thể biến động mạnh, thị trường vàng nhiều khả năng tiếp tục phản ứng nhạy cảm với từng báo cáo mới trước khi xác định rõ xu hướng tiếp theo.