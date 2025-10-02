Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025

Mở cửa phiên giao dịch 2/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000 Doji Hà Nội 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000 Doji TP.HCM 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 2/10

Giá vàng nhẫn cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 131.500.000 - 300.000 134.200.000 - 300.000 Doji 132.000.000 0 135.000.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 2/10

Cuối phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 131,8-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng chiều mua vào và chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025

Giá vàng thế giới hôm nay chững lại sau khi tăng mạnh vào hôm qua. Lúc 8h45' hôm nay (ngày 2/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.862,3 USD/ounce, giảm 9,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 2/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 124 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.872 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.899 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/10 cao hơn khoảng 47,5% (tương đương tăng 1.247 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 124 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 1/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 1/10 (giờ Việt Nam) có lúc tăng lên đỉnh cao lịch sử mới, gần 3.895 USD/ounce sau đó hạ nhiệt xuống còn 3.872 USD/ounce. Vàng thế giới tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.

Giá vàng quốc tế đã lập kỷ lục mới, vượt mốc 3.890 USD/ounce có nguyên nhân chính xuất phát từ nỗi lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ tạm đóng cửa do bế tắc ngân sách, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng như một tài sản bảo vệ rủi ro.

Giá vàng SJC tăng vọt lên 138,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Việc Quốc hội Mỹ không thông qua được ngân sách kịp thời làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế và khả năng trì hoãn công bố các số liệu kinh tế quan trọng.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, kết hợp với đồng USD suy yếu, đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Các yếu tố địa chính trị như căng thẳng Trung Đông và lạm phát dai dẳng toàn cầu cũng góp phần đẩy giá lên cao. Sự kiện này đánh dấu mức tăng 45% từ đầu năm, khẳng định vai trò vàng như "nơi trú ẩn" trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Yếu tố kỹ thuật thị trường và tâm lý nhà đầu tư cũng góp phần đẩy giá lên. Khi giá vàng vượt các mức kháng cự trước đó, sức cầu đối với vàng tăng vọt, tạo ra hiệu ứng đẩy giá tiếp tục leo cao.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới tăng với tốc độ chóng mặt và còn một khoảng cách rất ngắn nữa là phá vỡ ngưỡng 4.000 USD/ounce. Từ đầu năm tới nay, vàng đã tăng giá khoảng 48% - mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 1979.

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ có nguy cơ kéo dài do bế tắc về trợ cấp y tế, sau khi Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan triển khai kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn ngân sách. Điều này có thể khiến hàng trăm nghìn người Mỹ tạm ngừng việc, nhiều dịch vụ công bị đảo lộn và tạo ra tác động tiêu cực tới kinh tế, như nguy cơ thất nghiệp tăng, cũng như trì hoãn các dữ liệu quan trọng, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9 của Bộ Lao động dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Các ngân hàng trung ương và tổ chức lớn vẫn tiếp tục gia tăng mua vàng như một phần của chiến lược đa dạng hóa dự trữ, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về hệ thống tài chính và áp lực nợ quốc gia.

Các yếu tố trên cùng với sự leo thang căng thẳng tại Ukraine, Trung Đông, châu Âu và nhiều mối quan hệ quốc tế rạn nứt... có thể hỗ trợ giá vàng ở đỉnh cao lịch sử. Mỗi khi áp lực chốt lời tăng lên và kéo giá vàng giảm nhanh, lực cầu đối với mặt hàng này tăng vọt.