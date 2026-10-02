Giá vàng thế giới hôm nay 2/10

Lúc 21h30 ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.162 USD/ounce, tăng 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.187 USD/ounce.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 26/9 giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo khoảng 201.000 và mức 198.000 của tuần trước. Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn khá ổn định.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 khoảng 37%, giảm mạnh so với mức khoảng 70% hồi đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên khoảng 5,34%, kỳ hạn 30 năm đạt 5,68%. Lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng, thâm hụt ngân sách và lượng trái phiếu phát hành lớn tiếp tục gây áp lực lên nhóm kỳ hạn dài.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Tùng Đoàn

Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố trong ngày 2/10. Số liệu việc làm tốt hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách lãi suất cao, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa có bước đột phá. Giá dầu Brent giao dịch quanh 100,10 USD/thùng, dầu WTI ở mức 91,78 USD/thùng. Giá năng lượng duy trì ở mức cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Tâm lý trên các thị trường tài chính khá trái chiều trước khi chứng khoán Mỹ mở cửa. S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq tăng 0,6%, Dow Jones giảm 0,2%.

Trong phiên giao dịch tại châu Âu, các thị trường chủ yếu giảm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,2%, DAX của Đức giảm nhẹ và FTSE 100 của Anh giảm 1,3%. Đồng USD tăng so với yen và euro.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/10

Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo Amy Gower, chuyên gia của Morgan Stanley, thị trường vàng hiện đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang ở mức cao nhất trong khoảng 20 năm, đồng USD tăng giá và giá dầu duy trì ở mức cao.

Morgan Stanley cho rằng giá vàng vẫn đang nhận được lực hỗ trợ quanh mốc 4.000 USD/ounce. Nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương, trong đó Trung Quốc và Ba Lan vẫn ở mức cao.

Những lo ngại về nợ công và tính bền vững tài khóa trong dài hạn cũng được xem là yếu tố hỗ trợ vàng. Nếu các chính sách can thiệp vào thị trường trái phiếu kỳ hạn dài khiến lợi suất giảm trở lại, trong khi giá dầu hạ nhiệt, áp lực lên vàng có thể giảm.

Morgan Stanley nhận định mốc 4.000 USD/ounce có thể trở thành vùng hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong giai đoạn hiện nay.

Về nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh gần đây, Morgan Stanley cho rằng hoạt động giao dịch của các quỹ đóng vai trò đáng kể. Các quỹ này từng bán vàng trong quý II và tháng 7, sau đó chuyển sang mua trong tháng 8.

Về triển vọng dài hạn, Morgan Stanley vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce vào nửa cuối năm 2027. Các nhịp điều chỉnh có thể tạo cơ hội để nhà đầu tư gia tăng vị thế.