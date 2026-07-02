Giá vàng thế giới hôm nay 2/7/2026

Tính tới 20h30 ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.063 USD/ounce. Đến 22h, vàng có lúc bật lên sát 4.100 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 1/7 giảm 6,8% (tương đương 295 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 128,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 1/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 38 USD (+0,9%) lên 4.045 USD/ounce vào lúc 20h30 ngày 1/7 dù đồng USD vẫn tăng 0,3% lên 101,5 điểm.

Vàng quay đầu tăng giá trở lại sau khi sụt giảm trên thị trường châu Âu và châu Á trước đó. Giới đầu tư bắt đáy mặt hàng kim loại quý trong bối cảnh giá dầu suy giảm và các nhà giao dịch đóng các lệnh bán khống gần mức hỗ trợ quan trọng.

Mỹ công bố số lượng việc làm khu vực tư nhân tăng thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, vượt mức dự báo tăng 92.500 việc làm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức tăng 122.000 việc làm trong tháng 5.

Dù vậy, đà tăng của vàng bị kìm lại do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Giới đầu tư vẫn tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có 2 đợt tăng lãi suất trong phần còn lại của năm 2026.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng trong nước hôm nay 2/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 600.000 đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 1/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 1/7 ở mức 26.580 đồng/USD (mua) và 26.610 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới hồi phục chủ yếu nhờ lực cầu bắt đáy khi các yếu tố gây áp lực lên vàng đã dịu bớt.

Tình hình eo biển Hormuz đã bớt căng thẳng và lưu lượng giao thông đang được cải thiện nhưng rủi ro vẫn còn. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy này đã được nối lại sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, nhưng Tehran vẫn đang gây sức ép lên tàu thuyền qua tuyến đường này.

Giới đầu tư cũng chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, dự kiến được công bố vào tối 2/7 (giờ Việt Nam).

Một số tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn đánh giá tích cực đối với vàng. Goldman Sachs cho rằng, thị trường đang định giá sai vàng.

Sau 4 tháng lao dốc mạnh khiến thị trường chao đảo, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ “thời hoàng kim” của vàng đã kết thúc. Nhưng ngân hàng này lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Theo đó, cú giảm sâu này chỉ là bước lùi trước khi kim loại quý bước vào một chu kỳ tăng mới đầy bùng nổ.

Theo Goldman Sachs, vẫn còn dư địa tăng đáng kể, đến từ cả yếu tố dài hạn lẫn chu kỳ. Điểm mấu chốt nằm ở một lực cầu ít được chú ý nhưng cực kỳ bền bỉ: các ngân hàng trung ương. Đặc biệt, các nền kinh tế mới nổi đang âm thầm gia tăng dự trữ vàng như một chiến lược phòng vệ sau cú sốc đóng băng tài sản Nga năm 2022. Chính xu hướng này trở thành trụ đỡ cho dự báo vàng có thể chạm 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy 45% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát có kế hoạch tiếp tục mua vàng trong 12 tháng tới - mức cao kỷ lục. Một chi tiết đáng chú ý: nhu cầu thực tế có thể còn cao hơn số liệu công bố do các dòng chảy vàng ẩn không được ghi nhận đầy đủ từ các kho tại London từ năm 2025.

Trong ngắn hạn, áp lực đối với vàng vẫn còn khi Fed và dòng tiền vẫn chưa quay trở lại thị trường. Chính sách cứng rắn của Fed đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng khi lãi suất cao khiến nhà đầu tư ưu tiên các tài sản sinh lời.