Giá vàng trong nước hôm nay 2/8/2026

Ngày 1/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Tính từ đầu tháng 7, giá vàng miếng SJC đã giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/8/2026

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tăng trở lại. Những yếu tố này đã lấn át tác động tích cực từ số liệu lạm phát PCE hạ nhiệt được công bố trước đó.

Dữ liệu kinh tế cho thấy GDP thực của Mỹ trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số PCE toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng 5, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và giảm còn 3,3% theo năm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 197.000, vẫn ở mức thấp trong lịch sử. Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tăng lên 55,2 điểm, còn kỳ vọng lạm phát trong một năm tiếp tục giảm.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu GDP, thị trường vẫn chưa hình thành kỳ vọng rõ ràng về việc Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo giới phân tích, các số liệu này củng cố khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7%, tiếp tục gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.043 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.098 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới. Thị trường vẫn đang chờ đánh giá rõ hơn về triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh đó, khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, đồng USD có thể mất dần vai trò là tài sản trú ẩn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn thiếu động lực để bứt phá.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cũng cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng đi ngang. Dòng tiền trên thị trường liên tục luân chuyển giữa các nhóm tài sản để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn bền bỉ mua vàng.

Ông Newsom đánh giá đây là tín hiệu phản ánh những rủi ro kinh tế tiềm ẩn và dự báo giá vàng kỳ hạn tháng 12 sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 4.129,5 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở chiều hướng tích cực hơn, ông James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce vẫn đang được bảo vệ rất tốt. Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng là yếu tố bất lợi đối với vàng, lực mua vẫn xuất hiện mỗi khi giá lùi về vùng hỗ trợ này.

Ông Stanley tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý.