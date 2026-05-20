Giá vàng thế giới hôm nay 20/5/2026

Tính tới 20h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh về mức 4.469 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.472 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 19/5 cao hơn khoảng 3,1% (tương đương tăng 134 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 142,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế mở cửa phiên giao dịch 19/5 tại New York giảm gần 100 USD (tương đương giảm gần 2%) xuống 4.469 USD/ounce trong bối cảnh vàng bị bán mạnh sau khi đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 4.550 USD và 4.500 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng giảm mạnh cho thấy phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát khi kim loại quý tiếp tục bị đè nặng bởi sức mạnh của đồng USD và những bất ổn địa chính trị kéo dài. Thị trường đang chứng kiến sự trở lại của dòng tiền trú ẩn vào đồng USD.

Hiện căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù các kế hoạch quân sự tạm thời bị trì hoãn. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với các đề xuất hòa bình do vẫn tồn tại nhiều điều kiện gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, giá dầu vẫn neo ở mức cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, đang làm dấy lên rủi ro lạm phát toàn cầu. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc thậm chí tăng lãi suất.

Giá vàng SJC tăng mạnh trở lại. Ảnh: HH

Tính tới 20h30 ngày 19/5, giá WTI giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức gần 104 USD/thùng. Dầu Brent được giao dịch ở mức trên 110 USD/thùng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 19/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/5/2026

Tới cuối phiên giao dịch ngày 19/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 161-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 19/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 19/5 ở mức 26.460 đồng/USD (mua) và 26.510 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, sau đợt phục hồi kỹ thuật vào cuối phiên đầu tuần, giá vàng nhanh chóng bị bán mạnh trở lại. Thị trường cũng dần mất niềm tin vào các kịch bản “hạ nhiệt nhanh” của xung đột, khiến lực mua suy yếu.

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng giảm giá trong ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt sau khi giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng SMA 21 ngày (4.645 USD/ounce) và đã xuống sâu dưới mốc SMA 50 ngày (4.705 USD/ounce).

Hiện triển vọng giá vàng tiếp tục phụ thuộc lớn vào tình hình địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, chính sách lãi suất của Fed và biến động lợi suất trái phiếu Mỹ cũng là các yếu tố quan trọng tác động tới thị trường.

Trong ngắn hạn, lạm phát cao sẽ khiến Fed trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí có thể tăng lãi suất vào cuối năm, qua đó gây áp lực mạnh lên giá vàng. Tuy nhiên, về dài hạn, lạm phát cao và rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng sẽ khiến vàng có thể tìm lại vai trò trú ẩn.