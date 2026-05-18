Giá vàng giảm mạnh do tín hiệu từ Fed

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/5 tại châu Á, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm thêm khoảng 50 USD/ounce, xuống sát ngưỡng 4.490 USD/ounce sau cú lao dốc mạnh cuối tuần trước. Chỉ trong vòng một tháng, giá vàng thế giới liên tục đánh mất hàng loạt mốc quan trọng như 4.800 USD/ounce, 4.700 USD/ounce, 4.600 USD/ounce và nay là ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước cũng chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC sáng 18/5 đã giảm xuống dưới 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, mất thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng sau khi đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần. So với đầu tháng 3, vàng SJC đã “bốc hơi” khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại. Chỉ số DXY sáng 18/5 tăng lên 99,4 điểm, trong khi giá dầu tăng vọt thêm 2,8% lên 108,5 USD/thùng. Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và giá năng lượng leo thang đang tạo ra áp lực lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed đảo chiều. Trong vài năm qua, vàng tăng mạnh nhờ chính sách tiền lệ nới lỏng, đồng USD suy yếu, xu hướng phi USD hóa và nhu cầu mua vàng rất lớn từ các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng Trung Đông, nợ công Mỹ tăng cao và lo ngại suy thoái toàn cầu cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Giá vàng SJC giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên, bức tranh đang thay đổi nhanh chóng. Thay vì kỳ vọng Fed liên tục giảm lãi suất trong giai đoạn 2025-2027, thị trường giờ đây bắt đầu lo ngại Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí quay lại tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Ba báo cáo kinh tế Mỹ liên tiếp vừa công bố đã làm gia tăng nỗi lo này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 3,8%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Ngay sau đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022. Dữ liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ cũng tăng vượt dự báo.

Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ giá năng lượng khi căng thẳng liên quan tới Iran khiến hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Giá dầu tăng kéo theo chi phí vận tải và sản xuất leo thang, buộc Fed phải đối mặt với bài toán khó trong việc kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ FedWatch tính tới ngày 18/5, có tới 98,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp tháng 6 tới. Đáng chú ý, xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2026 tăng nhanh lên gần 39%, cao hơn nhiều so với khoảng 30% của cuối tuần trước.

Vàng sẽ còn chịu áp lực hay sớm phục hồi?

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường vàng toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm. Sau thời gian dài tăng nóng nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng tiền tệ, vàng hiện đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu khi môi trường vĩ mô thay đổi.

Lãi suất cao luôn là yếu tố bất lợi đối với vàng vì kim loại quý này không mang lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, dòng tiền có xu hướng quay trở lại đồng USD và trái phiếu thay vì nằm ở vàng. Đồng USD tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy giới chuyên gia Phố Wall đang chuyển sang trạng thái bi quan rõ rệt. Có tới 77% chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 18-22/5. Tuy nhiên, khoảng 59% nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng có thể phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc 4.500 USD/ounce đang là “ranh giới sống còn” của xu hướng giá vàng hiện tại. Theo Marc Chandler, nếu ngưỡng này bị phá vỡ hoàn toàn, vàng có thể rơi sâu xuống vùng 4.350 USD/ounce, thậm chí thấp hơn.

Trong khi đó, Adrian Day nhận định triển vọng ngắn hạn của vàng khá tiêu cực do lãi suất cao, dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ bất ổn kinh tế toàn cầu và nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương.

Một số ý kiến khác cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sau đợt bán tháo mạnh vừa qua. Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn là giảm khi các đỉnh giá sau liên tục thấp hơn đỉnh trước, cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường.

Trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục chịu tác động mạnh từ các dữ liệu lạm phát Mỹ, biên bản họp của Fed và diễn biến giá dầu. Nếu lạm phát tiếp tục tăng và Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn, vàng có nguy cơ mất thêm các vùng hỗ trợ quan trọng như 4.350 USD/ounce, thậm chí 4.200 USD/ounce.

Dù vậy, về dài hạn, vàng vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ. Xu hướng phi USD hóa trên thế giới chưa dừng lại. Nhiều ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, Nga - Ukraine hay cạnh tranh Mỹ - Trung vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Do đó, giới phân tích cho rằng thị trường vàng có thể còn biến động rất mạnh trong thời gian tới. Giai đoạn tăng nóng kéo dài nhiều năm có thể đã kết thúc, nhưng khả năng vàng bước vào chu kỳ giảm sâu kéo dài vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi thế giới vẫn đang đối mặt với quá nhiều bất ổn lớn.