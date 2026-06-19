Giá vàng thế giới hôm nay 19/6/2026

Lúc 23h ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.230 USD/ounce. So với mức đỉnh thiết lập trong phiên đêm 17/6, vàng thế giới đã bốc hơi tới hơn 130 USD/ounce.

Giá vàng giảm khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tín hiệu chính sách diều hâu hơn dự kiến, cùng đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đang tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành 3,5-3,75% tại cuộc họp chính sách ngày 18/6. Thông điệp được phát đi sau cuộc họp lại mang màu sắc thắt chặt hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Các dự báo kinh tế mới nhất cho thấy 9 trong số 18 quan chức Fed nhận định lãi suất có thể cần tiếp tục tăng thêm trong năm nay nhằm kiểm soát lạm phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra dự báo lãi suất cá nhân như thông lệ, thay vào đó tập trung vào việc rà soát các khuôn khổ truyền thông chính sách, bảng cân đối kế toán, dữ liệu kinh tế, thị trường lao động và lạm phát.

Giá vàng trong nước đi ngang. Ảnh: Chí Hiếu

Sau cuộc họp Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 2, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên vùng giữa 4,4%.

Đồng USD cũng mạnh lên khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng theo hướng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn và nguy cơ tăng lãi suất trở lại vẫn hiện hữu.

Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi cho vàng, do làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Ngoài tác động từ Fed, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng ảnh hưởng đáng kể đến thị trường hàng hóa.

Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, mở lại tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực và cho phép hoạt động xuất khẩu dầu của Iran được nối lại. Thông tin này đã góp phần làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thô vì vậy tiếp tục đi xuống. Dầu Brent giảm về quanh 78,36 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức khoảng 74,45 USD/thùng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa, phục hồi sau đợt giảm mạnh ngay sau cuộc họp Fed. S&P 500 tăng 0,6%, Nasdaq tăng 1,3% và Dow Jones tăng 0,2%.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 18/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, xu hướng của vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD và các tín hiệu mới từ Fed. Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục bị thu hẹp, thị trường kim loại quý có thể còn đối mặt với áp lực điều chỉnh trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia của Barclays cho rằng đợt giảm giá gần đây chủ yếu xuất phát từ các yếu tố ngắn hạn như đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, khiến dòng tiền tạm thời rời khỏi vàng.

Ngoài ra, hoạt động chốt lời của giới đầu tư cùng việc một số ngân hàng trung ương bán vàng dự trữ cũng tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Barclays hiện ước tính giá trị hợp lý của vàng ở khoảng 4.150 USD/ounce và kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi những tác động từ căng thẳng Iran dần lắng xuống. Ngân hàng cũng cho rằng đồng USD có khả năng quay lại xu hướng suy yếu, trong khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định.

Trên cơ sở đó, Barclays giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức 4.791 USD/ounce và năm 2027 ở mức 4.900 USD/ounce.