Giá vàng thế giới hôm nay 21/12/2025

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Vàng giao tháng 2 giảm 10,1 USD, xuống còn 4.354,3 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,746 USD, lên 65,955 USD/ounce. Hoạt động giao dịch nhìn chung trầm lắng hơn khi kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ còn chưa đầy một tuần.

Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục phát tín hiệu ổn định hơn khi doanh số bán nhà hiện hữu tăng tháng thứ ba liên tiếp. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cảnh báo khả năng chi trả vẫn là rủi ro đáng chú ý đối với người mua nhà.

Theo báo cáo công bố ngày thứ Sáu, tổng doanh số bán nhà hiện hữu (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, căn hộ chung cư và nhà hợp tác) tăng 0,5% trong tháng 11, đạt tốc độ thường niên đã điều chỉnh theo mùa là 4,13 triệu căn. Mức tăng này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Sự suy yếu của thị trường nhà ở từng là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ trong phần lớn thời gian của năm nay. Các nhà kinh tế kỳ vọng hoạt động mua bán nhà sẽ sôi động trở lại khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất trong giai đoạn đến năm 2026.

Giá vàng giữ ở mức cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Dù lãi suất giảm đang kéo lãi vay mua nhà đi xuống, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế. Theo báo cáo, giá trung vị của nhà hiện hữu trên toàn thị trường đạt 404.400 USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu thô NYMEX giảm xuống quanh 56 USD/thùng và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, khi lo ngại dư cung lấn át các rủi ro địa chính trị.

Trong tuần, giá dầu đã chạm mức thấp nhất gần 5 năm do kỳ vọng nguồn cung dồi dào, khi OPEC+ từng bước khôi phục sản lượng và các nhà sản xuất ngoài khối gia tăng khai thác. Các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu tại những thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Mỹ cũng gây áp lực lên giá dầu, khiến giá dầu giảm khoảng 20% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất điều hành lên mức cao nhất trong ba thập kỷ và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới. Đồng yên Nhật lại suy yếu do giới đầu tư thất vọng vì thông điệp của BOJ chưa đủ cứng rắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga tiếp tục giành lợi thế tại Ukraine và bày tỏ sự tự tin rằng các mục tiêu quân sự của Moscow sẽ đạt được, gần bốn năm sau khi ông ra lệnh mở chiến dịch quân sự.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/12/2025

Phiên giao dịch 20/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Dự báo giá vàng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong thời gian tới. Chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng và hỗ trợ dòng tiền chảy vào kim loại quý này.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, căng thẳng địa chính trị kéo dài và rủi ro suy yếu của đồng USD tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

TD Securities nhận định giá vàng vẫn đang ở trong một chu kỳ tăng dài hạn vững chắc và có nhiều dư địa để lập các mức đỉnh mới. Môi trường lãi suất toàn cầu thấp hơn, xu hướng suy yếu giá trị tiền tệ, cùng nhu cầu đa dạng hóa tài sản trong bối cảnh bất ổn kinh tế - tài chính sẽ tiếp tục là những động lực cốt lõi thúc đẩy giá vàng đi lên.

Việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ được xem là yếu tố then chốt, khi chi phí nắm giữ vàng giảm đáng kể trong môi trường lãi suất thấp. Bên cạnh đó, triển vọng đường cong lợi suất Mỹ dốc lên cũng giúp gia tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro vĩ mô.

TD Securities dự báo vàng có thể vượt mốc 4.400 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm 2026, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới theo quý.