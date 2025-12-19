Giá vàng thế giới hôm nay 19/12/2025

Lúc 20h30 ngày 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.354 USD/ounce, vàng giao tháng 2 đạt 4.369 USD/ounce.

Giá vàng tương lai mở cửa ở mức 4.371,5 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt ngưỡng 4.370 USD ngay từ đầu phiên. Giá vàng giảm nhẹ 0,1% so với chốt phiên hôm qua khi bước vào giờ giao dịch chính thức do áp lực điều chỉnh kỹ thuật.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng đã tăng tới 65,3%, mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận trong nửa cuối năm 2025.

Liên quan tới vấn đề căng thẳng Mỹ - Venezuela, Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela, đồng thời triển khai quân đội và tàu chiến đến khu vực này. Động thái này trực tiếp đe dọa nguồn thu ngân sách chính của Venezuela và gây lo ngại cho các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, làm gia tăng rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố vào cuối ngày. Các chuyên gia phân tích dự báo lạm phát tháng 11 sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3% được ghi nhận trong báo cáo gần nhất vào tháng 9.

Giá vàng tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 1 tới sẽ thấp dần. Thông thường, vàng được hưởng lợi trực tiếp khi lãi suất giảm, tuy nhiên, kim loại quý này cũng khẳng định vai trò là hầm trú ẩn chống lạm phát cực kỳ hiệu quả trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Giới đầu tư đánh giá những bình luận của Chủ tịch Jerome Powell ít cứng rắn hơn so với kỳ vọng và dự báo Fed có thể thực hiện thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026.

Trong ngắn hạn, giá vàng đang đối mặt với áp lực giảm đáng kể khi chỉ số USD (DXY) duy trì sức mạnh quanh ngưỡng 98,35. Việc đồng bạc xanh ổn định ở mức cao không chỉ làm tăng chi phí sở hữu vàng đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác mà còn phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước các quyết định lãi suất sắp tới từ các ngân hàng trung ương lớn tại Anh, Châu Âu và Nhật Bản.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/12/2025

Chốt phiên giao dịch 18/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 hôm nay 19/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên so với hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi so với hôm qua, chốt phiên ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng đang đứng trước sự giằng co quyết liệt giữa xu hướng tăng trưởng dài hạn và áp lực điều chỉnh kỹ thuật tại vùng đỉnh lịch sử. Việc xác lập nền giá mới trên ngưỡng 4.370 USD/ounce cho thấy thị trường vàng đang thể hiện sức mạnh, được hỗ trợ đắc lực bởi dòng vốn tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị Mỹ - Venezuela leo thang.

Theo nhận định của ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, những phát biểu gần đây từ phía quan chức Fed, điển hình là Thống đốc Waller, cho thấy cơ quan này có xu hướng duy trì chu kỳ cắt giảm lãi suất hiện tại. Đây là nhân tố hỗ trợ đà tăng cho cả vàng và bạc, bởi trong môi trường lãi suất thấp, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng sẽ giảm đáng kể, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Nếu giá vàng giữ vững được vùng hỗ trợ quan trọng 4.280-4.300 USD, một đợt bứt phá mới hướng tới mục tiêu tâm lý 4.500 USD ngay trong những tuần đầu năm 2026 là hoàn toàn khả thi. Các chuyên gia cảnh báo, những nhịp rung lắc mạnh có thể xảy ra khi nhà đầu tư thực hiện chốt lời ngắn hạn.