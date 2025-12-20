Giá vàng thế giới hôm nay 20/12/2025

Lúc 20h ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.354 USD/ounce, hợp đồng giao tháng 2 đạt 4.358 USD/ounce.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7 và thấp hơn nhiều so với dự báo 3,1%. Đáng chú ý, lạm phát lõi (loại bỏ thực phẩm và năng lượng) chỉ tăng 2,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, trái ngược với dự đoán 3% của các chuyên gia.

Do ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào tháng 10/2025, dữ liệu của tháng 10 không được thu thập và số liệu tháng 11 không được công bố riêng lẻ. Tuy nhiên, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết CPI đã tăng 0,2% trong giai đoạn hai tháng, tính từ tháng 9 đến hết tháng 11.

Báo cáo CPI lần này được coi là tín hiệu tích cực cho nhóm ủng hộ nới lỏng tiền tệ, qua đó hối thúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết liệt hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Một môi trường lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý và gây áp lực giảm giá lên đồng USD.

Giá vàng trong nước không thay đổi. Ảnh: Chí Hiếu

Theo báo cáo của Fed chi nhánh Philadelphia, chỉ số triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 12 đã rơi xuống mức -10,2 điểm, sau khi ghi nhận mức -1,7 vào tháng 11. Con số này gây sốc cho thị trường khi trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế về một sự phục hồi ở mức dương 3,0 điểm.

Báo cáo nêu rõ, hoạt động sản xuất trong tháng này có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Chỉ số chung về hoạt động hiện tại tiếp tục giảm và duy trì ở mức âm trong tháng thứ ba liên tiếp.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/12/2025

Phiên giao dịch ngày 19/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 hôm nay 20/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên hôm nay ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đứng im so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo phân tích kỹ thuật và cơ bản, kim loại quý này đang hội tụ đủ các yếu tố để duy trì đà tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. Sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị, những nghi ngại về tốc độ bình thường hóa chính sách của Fed và lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tác động tích cực tới thị trường vàng.

Với mức giá hiện tại quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce, vàng đang ở vùng đỉnh lịch sử. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì bởi các thông tin kinh tế tiêu cực tiếp theo, mục tiêu kỹ thuật tiếp theo có thể hướng tới vùng 4.500-4.550 USD/ounce ngay trong quý I/2026.

Ông Eric Strand, nhà quản lý danh mục tại AuAg Funds, cho rằng giá trị của vàng đang được định nghĩa lại trong kỷ nguyên nợ công bùng nổ và thâm hụt ngân sách kéo dài tại các nền kinh tế lớn từ Mỹ đến châu Âu và Trung Quốc. Khi lợi suất trái phiếu dài hạn ngày càng khó kiểm soát, vàng trỗi dậy không chỉ như một công cụ phòng vệ lạm phát mà còn là một tài sản tiền tệ thay thế thiết yếu.

Theo ông Strand, mức giá trên 4.000 USD hiện tại vẫn chưa phản ánh hết những rủi ro vĩ mô đang chực chờ phía trước. Đối với những nhà đầu tư lo ngại đã bỏ lỡ đà tăng của vàng vật chất, phân khúc cổ phiếu khai thác kim loại quý vẫn đang mở ra những dư địa lợi nhuận vô cùng tiềm năng để gia nhập thị trường.

Strand đưa ra quan điểm lạc quan khi cho rằng vàng có thể đang trên lộ trình chạm ngưỡng 10.000 USD/ounce. Trong ngắn hạn, mức giá 5.000 USD hoàn toàn khả thi trong 12 tháng tới nhờ đường xu hướng tăng trưởng bền vững.